Міністерство закордонних справ Греції звинувачує Туреччину в поширенні дезінформації про кількість мігрантів, які в'їхали на територію Греції з Туреччини.

Про це повідомляє грецьке видання Kathimerini.

Реакція з боку Греції стала відповіддю на твіт міністра внутрішніх справ Туреччини Сулеймана Сойлу, який заявив, що “станом на 9:55 годин [8:55 ранку за грецьким часу] число іммігрантів, які покидають нашу країну через Едірне, становить 76 тисяч 358” .

У першому оголошенні міністерство закордонних справ повідомило, що 10 000 мігрантів не змогли в’їхати в Грецію і що 73 людини, яким вдалося в’їхати з ранку суботи до ранку неділі, були заарештовані. Це не були жителі сирійського міста Ідліб.

Міністерство закордонних справ Греції в Twitter заявило, що “ніхто не може перетинати грецькі кордони. Всім тим, хто намагається незаконно проникнути в Грецію, буде заборонений в’їзд. Цифри, наведені турецькою владою, є помилковими і такими, що вводять в оману”.

Щоб запобігти проникненню мігрантів на територію Греції, поліція 1 березня застосувала водомети і сльозогінний газ. Грецькі ЗМІ показали відповідні відеокадри. Напередодні грецькі правоохоронці застосували проти мігрантів, які жбурляли каміння, сльозогінний газ і димові шашки.

Болгарія, яка має спільний кордон з Туреччиною, 1 березня також заперечила проникнення на її територію мігрантів. Як стверджує уряд в Софії, жоден мігрант нелегально не перетнув кордон.