У Греції мають намір відновити сполучення з Україною з липня, якщо епідеміологічна ситуація в обох країнах до того часу не погіршиться.

Про це повідомляє прес–служба Міністерства закордонних справ.

“Дмитро Кулеба і Нікос Дендіас висловили готовність відновити сполучення між Україною та Грецією з 1 липня за умови стабільної епідеміологічної ситуації в двох країнах“, – сказано в повідомленні.

При цьому Кулебу також запросили з робочим візитом до Греції, якщо обставини будуть це дозволяти.

Нагадаємо, що в Києві через епідеміологічну ситуацію вирішили поки не відновлювати роботу басейнів і ресторанів.