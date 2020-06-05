Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ.

Дмитро Кулеба і Нікос Дендіас висловили готовність відновити сполучення між Україною та Грецією з 1 липня за умови стабільної епідеміологічної ситуації в двох країнах, сказано в повідомленні.

При цьому Кулебу також запросили з робочим візитом до Греції, якщо обставини будуть це дозволяти.

Нагадаємо, що в Києві через епідеміологічну ситуацію вирішили поки не відновлювати роботу басейнів і ресторанів.

  • 3 червня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про черговий етап послаблення карантинних обмежень.
  • Міністерство охорони здоров’я оприлюднило нові правила роботи ресторанів та кафе, які зможуть повноцінно відновити роботу з 5 червня.