Про це повідомляє прес–служба Міністерства закордонних справ.
“Дмитро Кулеба і Нікос Дендіас висловили готовність відновити сполучення між Україною та Грецією з 1 липня за умови стабільної епідеміологічної ситуації в двох країнах“, – сказано в повідомленні.
При цьому Кулебу також запросили з робочим візитом до Греції, якщо обставини будуть це дозволяти.
Нагадаємо, що в Києві через епідеміологічну ситуацію вирішили поки не відновлювати роботу басейнів і ресторанів.
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