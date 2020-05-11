Про це йдеться в матеріалі CNN.

Привабливість туристичного сезону в Греції – не секрет, але для більшості з нас на піку коронавірусної кризи проведення літа там може здаватися тільки далекою мрією. Або, може й ні, стверджує грецька влада. Середземноморська нація показує рідкісну історію успіху в боротьбі з коронавірусом.

Шляхом введення суворих і ранніх карантинних обмежень Греції вдалося втримати рівень смертності від коронавірусу на приголомшливо низькому рівні – від COVID-19 в країні померли 150 людей.

Вже цього тижня в країні відкрилися перукарні і книжкові магазини. Прем’єр-міністр Греції Кіріякіс Міцотакіс заявив, що вже цього літа держава допускає запуск обережної моделі по поверненню туристів.

“Досвід туризму цього літа може бути злегка іншим, ніж той, до якого ми звикли в попередніх роках. Може бути, не працюватимуть бари, або ж не буде великих натовпів людей, але ви як і раніше зможете фантастично відпочити в Греції в тому випадку, якщо глобальна епідемія буде вщухати”, – розповів міністр.

Відкриття туризму неминуче означає відкриття країни для потенційних носіїв вірусу, однак голова уряду Греції сподівається, що чинний режим тестування скоротить ризик. На даний момент кожна людина, що прибуває з-за кордону в Грецію, тестується на коронавірус. Результати приходять через 12 годин. Також по прибуттю в Афіни необхідно заповнювати персональну форму з даними про маршрут, яка при виявленні коронавірусу може дозволити владі простежити коло тісних контактів інфікованого.

“Можливо, людей будуть тестувати перед посадкою на літак, а не після прильоту. Вони зможуть сідати в літак тільки з негативним тесто, або з тестом на антитіла”, – говорить Міцотакіс.

Прем’єр сподівається, що країна зможе почати прийом туристів вже 1 липня. Водночас голова уряду розраховує на більш забезпечених туристів, оскільки більшість авіакомпаній-лоукостів, що пропонують недорогі квитки, не поновлять роботу так швидко.

“Яхтинг, наприклад, агротуризм, туризм в маленьких готелях більше підходить для цього нового світу після пандемії”, – пояснює Міцотакіс.

Відзначається, що в Греції галузь туризму займає щонайменше 20% ВВП. У 2019 країну відвідали 31 мільйон туристів, що втричі більше її населення. Як мінімум чверть греків працюють в індустріях, пов’язаних з туризмом.

Нещодавні прогнози показують, що 65% власників готелів в Греції бояться банкрутства. Міські готелі планується відкрити 1 червня, сезонні туристичні – місяцем пізніше.