Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Відповідне оголошення зробив прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс. За його словами, швидке реагування країни на епідемію коронавірусу дозволяє відкрити раніше туристичний сезон і “стане еталоном безпеки, надійності і здоров’я”.
“Сезон розпочнеться 15 червня, коли знову відкриються курортні готелі. Нехай це літо стане епілогом історії з кризою COVID-19”, – зазначив Міцотакіс в телевізійному зверненні.
Як повідомило грецьке видання Ekathimerini, з 15 червня міжнародні авіарейси будуть здійснюватися тільки в аеропорт Афін. Водночас з 1 липня дозвіл на посадки авіарейсів пошириться на всі аеропорти.
Перші туристи прибудуть із країн “з обнадійливими епідеміологічними даними”. У заяві були згадані балканські країни (наприклад, Болгарія) і країни Північної Європи, зокрема, Німеччина.
Як наголосили в Міністерстві туризму країни, список країн, з яких зможуть прибути перші туристи, оголосять до кінця травня, інформує агентство АР. Очікується, що в нього також увійдуть країни Балтії, Ізраїль та Кіпр.
Туристам буде дозволено в’їхати в Грецію без проходження тесту на коронавірус і без необхідності знаходитися якийсь час на карантині.
Але працівники охорони здоров’я будуть проводити вибіркові тести (за необхідності).
Влада Греції має намір посилити можливості системи охорони здоров’я в декількох туристичних регіонах, забезпечуючи їх тестами і лікарями. Крім того, розробляється оперативний план із боротьби з можливим спалахом інфекції.
Для заохочення туризму Греція також знизить вартість перевезень, тимчасово зменшуючи ПДВ на всі види транспорту (від літаків до автобусів і поїздів) з 24 % до 13 %, повідомляє британське агентство ВВС.
“Ми виграємо економічну війну точно так само, як ми виграли битву за здоров’я”, – наголосив Міцотакіс.
Варто відзначити, що в Греції туристична галузь складає близько 20 % ВВП. Минулого року Грецію відвідали понад 33 млн туристів.
- Туристичний сезон цього року не скасовується попри ситуацію з коронавірусом і карантином, тож українські туристи можуть розраховувати на відпочинок у низці країн. Так, будуть готові прийняти туристів Єгипет, Туреччина, деякі Балканські країни, Греція. Остання раніше планувала відкрити сезон з 1 липня.