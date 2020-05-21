На тлі ослаблення карантину уряд Греції оголосив про відкриття туристичного сезону в країні з 15 червня, а не з 1 липня, як планувалося раніше.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Відповідне оголошення зробив прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс. За його словами, швидке реагування країни на епідемію коронавірусу дозволяє відкрити раніше туристичний сезон і “стане еталоном безпеки, надійності і здоров’я”.

“Сезон розпочнеться 15 червня, коли знову відкриються курортні готелі. Нехай це літо стане епілогом історії з кризою COVID-19”, – зазначив Міцотакіс в телевізійному зверненні.

Як повідомило грецьке видання Ekathimerini, з 15 червня міжнародні авіарейси будуть здійснюватися тільки в аеропорт Афін. Водночас з 1 липня дозвіл на посадки авіарейсів пошириться на всі аеропорти. Перші туристи прибудуть із країн “з обнадійливими епідеміологічними даними”. У заяві були згадані балканські країни (наприклад, Болгарія) і країни Північної Європи, зокрема, Німеччина.

Як наголосили в Міністерстві туризму країни, список країн, з яких зможуть прибути перші туристи, оголосять до кінця травня, інформує агентство АР. Очікується, що в нього також увійдуть країни Балтії, Ізраїль та Кіпр.

Туристам буде дозволено в’їхати в Грецію без проходження тесту на коронавірус і без необхідності знаходитися якийсь час на карантині. Але працівники охорони здоров’я будуть проводити вибіркові тести (за необхідності).

Влада Греції має намір посилити можливості системи охорони здоров’я в декількох туристичних регіонах, забезпечуючи їх тестами і лікарями. Крім того, розробляється оперативний план із боротьби з можливим спалахом інфекції.

Для заохочення туризму Греція також знизить вартість перевезень, тимчасово зменшуючи ПДВ на всі види транспорту (від літаків до автобусів і поїздів) з 24 % до 13 %, повідомляє британське агентство ВВС.

“Ми виграємо економічну війну точно так само, як ми виграли битву за здоров’я”, – наголосив Міцотакіс.

Варто відзначити, що в Греції туристична галузь складає близько 20 % ВВП. Минулого року Грецію відвідали понад 33 млн туристів.