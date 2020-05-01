Влада Греції планує з 1 червня дозволити відкривати готелі, а в липні країна вже буде чекати на туристів.

Про це заявив міністр туризму Греції Гаррі Теочаріс, повідомляє агентство Reuters.

Уряд країни почне поступово послаблювати карантинні обмеження з 4 травня, в зв’язку з чим готелі зможуть відкритися з початку червня.

“Думаю, це питання на мільйон доларів. Ми збираємося відкритися (для туристів, – ред.) десь у липні. Цей сезон не буде таким, як в минулі роки. Я був би дурнем, якби вважав, що таке можливо. Проте, ми можемо багато чого зробити, щоб заново запустити туристичну економіку”, – наголосив Теочаріс.

Як зазначає Reuters, туризм є основним джерелом доходу для Греції. Минулого року країна прийняла 34 мільйони відвідувачів, що принесло 18 мільярдів євро доходу, близько 10-12 % економічного виробництва і забезпечило зайнятість приблизно кожному п’ятому працівникові.

Незважаючи на заяви уряду, власники готелів побоюються, що через пандемію коронавірусу приплив туристів у країну влітку буде незначним, а пляжі і готелі залишаться порожніми.

“Туризм переживає найбільшу кризу нашого покоління… Ми не знаємо, чи відкриються наші готелі, коли вони відкриються, тому зараз ми знаходимося на порозі дуже важких часів”, – заявив у коментарі агентству президент готельної асоціації Корфу, власник двох курортів Хараламбос Вулгаріс.

Згідно з останніми даними, в Греції зареєстровано 2591 випадок зараження коронавірусом COVID-19, з них 140 летальних.