Про це повідомляє британське агентство Reuters.
Уточнюється, що жорсткі карантинні обмеження в Греції діють ще з середини березня.
В державі в даний момент було зафіксовано значно менше підтверджених випадків коронавірусу, ніж в інших європейських країнах.
У Греції громадяни можуть пересуватися по вулицях тільки з наявністю офіційно затвердженого посвідчення. Ці заходи будуть продовжені до 4 травня.
Станом на сьогоднішній день в Греції підтверджено 2408 випадків зараження коронавірусу. 121 людина померла від COVID–19.
- В Україні станом на ранок 23 квітня зафіксовано 7170 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу підтверджено 578 нових випадків, що є рекордним показником для нашої країни з початку спалаху.
- У МОЗ України заявили, що рекордна кількість випадків зараження коронавірусом COVID-19 стала наслідком порушення карантину на Вербну неділю та Великдень.
- Пік захворюваності на коронавірус COVID-19 в Україні очікується 3 – 8 травня. У зв’язку з цим карантин в країні вирішено продовжити до 11 травня.