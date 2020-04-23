Про це повідомляє британське агентство Reuters.

Уточнюється, що жорсткі карантинні обмеження в Греції діють ще з середини березня.

В державі в даний момент було зафіксовано значно менше підтверджених випадків коронавірусу, ніж в інших європейських країнах.

У Греції громадяни можуть пересуватися по вулицях тільки з наявністю офіційно затвердженого посвідчення. Ці заходи будуть продовжені до 4 травня.

Станом на сьогоднішній день в Греції підтверджено 2408 випадків зараження коронавірусу. 121 людина померла від COVID–19.