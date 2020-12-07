Про це повідомляє видання Ekathimerini.
Так, в силі залишається комендантська година в нічний час і заборона на виїзд за межі своїх префектур.
Офіційний представник уряду Стеліос Петсас заявив, що школи, ресторани, бари, корти і гірськолижні курорти також будуть закриті.
Крім того, уряд оголосить про заходи щодо церков, перукарень і магазинів роздрібної торгівлі пізніше цього тижня.
Раніше у Греції продовжили локдаун до 14 грудня, оскільки кількість нових випадків інфікування, важких випадків і смертей від коронавірусу в країні недостатньо знизилася. Планувалося, що карантин продовжать до кінця листопада.
Цими вихідними офіційна кількість загиблих від епідемії в Греції сягнула 3000 осіб.
- Раніше повідомлялося, що влада Іспанії ухвалила рішення обмежити зібрання людей на різдвяні свята до 10 осіб і внутрішні поїздки, щоб запобігти поширенню коронавірусу.