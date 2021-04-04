Через зростання захворюваності на COVID-19, Греція продовжує обмеження на внутрішні рейси до 12 квітня і на міжнародні рейси — до 19 квітня.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Згідно з правилами, пасажири, що вилітають в Грецію, повинні мати при собі негативний результат ПЛР-тесту, зроблений за 72 години до прибуття, а також пройти вибіркове тестування на COVID-19.

Зазначається, що всі іноземні туристи повинні відбути семиденний карантин. При цьому мандрівникам з Ізраїлю, які були повністю вакциновані як мінімум за два тижні до поїздки, ізоляція не потрібна – відповідно до двосторонньої угоди про туризм між двома країнами.

Крім того, заборонені більшість рейсів з країн, що не входять до Європейського Союзу, – за винятком 10 країн, включаючи Великобританію. На внутрішніх рейсах дозволені тільки важливі поїздки.

Школи, непродовольчі магазини та ресторани у Греції закриті, але влада планує дозволити невеликим роздрібним магазинам з понеділка знову почати працювати з деякими обмеженнями.

У п’ятницю в Греції було зареєстровано 3080 нових випадків інфікування COVID-19 і 72 смерті від вірусу. З початку пандемії в країні зареєстровано понад 273 000 випадків захворювання і понад 8 300 випадків смерті.