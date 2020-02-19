Греція почала кампанію по поверненню мармурових скульптур Парфенона з Лондона (Великобританія). Влада стверджує, що культурні артефакти були вкрадені.

Про це повідомляє британський телеканал SkyNews.

Вимогу Греції додали до проекту переговорного мандату Європейського Союзу з Лондоном у рамках нової торгової угоди.

Цей проект передає спільну позицію 27 країн ЄС щодо “повернення або реституції незаконно вивезених культурних цінностей в країни їх походження”. При цьому, конкретні предмети, які потрібно повернути Греції, не вказані.

У Британському музеї Лондона знаходяться 2500-літні мармурові скульптури Парфенона, які британський дипломат Лорд Елджін вивіз з Афін на початку 19-го століття, коли Греція перебувала під владою Османської Туреччини. Повернути їх Британія відмовляється.

У музеї заявили, що мармур, а це близько половини 160-метрового фриза, Елджін купував за юридичним контрактом з Османською імперією.

Після такої заяви музею в Греції сказали, що скульптури у них вкрали.

У свою чергу міністр культури Греції заявив, що Афіни активізують свою кампанію по поверненню мармурових скульптур Парфенона і розраховують отримати підтримку від країн-членів ЄС, частиною якого Британія більше не є.

Прес-секретар британського уряду пояснив, що на торговельних переговорах з ЄС в наступному місяці не планувалося обговорювати питання повернення скульптур з Греції.

“Позиція Великобританії щодо скульптур Парфенона залишається незмінною – вони є юридичною відповідальністю Британського музею … Це не підлягає обговоренню в рамках наших торгових переговорів”, – сказали в уряді.

Влада Італії, Іспанії та Кіпру публічно підтримали Грецію в цій суперечці.