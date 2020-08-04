Греція ввела новий збір у розмірі 20 євро, який буде стягуватися з туристів за надання медичних послуг під час перебування в країні.

Про це повідомляє Greek Reporter.

Зазначається, що цей збір вводять вперше. Раніше всі надані послуги були повністю безкоштовними, єдиним винятком була госпіталізація.

Але в кінці липня Міністерство охорони здоров’я Греції ухвалило рішення, що збір у розмірі 20 євро будуть платити всі іноземці, які звертаються у медичні центри, регіональні клініки та лікарні.

Крім того, платити збір за надані послуги будуть і ті, хто скористався невідкладною медичною допомогою. При цьому за аналізи крові та інші види обстежень стягуватимуться додаткові збори згідно з тарифами, визначеними грецькою системою охорони здоров’я.