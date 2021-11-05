Про це повідомляє BBC.

Вона сказала, що заяв та обіцянок політиків про необхідність скорочення викидів – замало, потрібно діяти радикально та терміново.

“Не секрет, що COP26 був провалом. Це ж очевидно, що ми не можемо подолати кризу тими ж методами, які привели нас в неї… Нам необхідно терміново скоротити щорічні викиди, зробити це не так, як те бачить світ”, – пояснила Грета.

На її думку, політики “живуть у вакуумі”, який “наповнено фантазіями”.

“Урядовці живуть у якійсь мильній бульбашці, вакуумі, наповненому фантазіями… І це в той час, коли світ буквально горить, горить, і поки люди, які на передовій, страждають через кліматичну кризу”, – сказала Тунберг.

Вона описала кліматичний саміт ООН як “двотижневе святкування звичного графіку й бла-бла-бла”, аби “займатися власними справами та створювати можливості для власної вигоди”.