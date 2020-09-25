У п'ятницю, 25 вересня, шведська еко-активістка Грета Тунберг разом із прихильниками знову вийшла на акцію протесту проти змін клімату – після вимушеної перерви через пандемію коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

Так, Тунберг із десятком інших протестувальників вийшла на площу перед парламентом Швеції в рамках поновлених акцій на захист клімату “Fridays for Future” (“П’ятниці заради майбутнього”).

“Головна надія, як завжди, полягає в тому, щоб спробувати вплинути на рівень обізнаності та громадську думку, щоб люди ставали більш обізнаними”, – заявила активістка в коментарі журналістам.

Тунберг наділу захисну маску і тримала плакат із закликом дотримуватися соціальної дистанції.

Варто відзначити, що в Швеції через ситуацію з коронавірусом заборонено проведення заходів за участю понад 50 осіб. У зв’язку з цим активістка в Twitter написала, що акції не будуть масовими, але одночасно будуть проводитися в різних місцях.

Як пише агентство, спалах коронавірусу завадив руху “Fridays for Future” проводити масові мітинги в останні місяці. Це знизило його громадський авторитет.

Зазначений рух закликає до більших зусиль у боротьбі зі змінами клімату. З моменту початку пандемії COVID-19 він в основному проводив свої акції в Інтернеті.

Грета Тунберг розпочала свої одиночні акції протесту перед будівлею парламенту Швеції в Стокгольмі 20 серпня 2018 року.

Незабаром учні та студенти з усього світу почали наслідувати її приклад, влаштовуючи регулярні великі протести. Тунберг запрошували виступити перед політичними і діловими лідерами на конференціях ООН та щорічному економічному форумі в Давосі.