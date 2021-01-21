Шведська екологічна активістка Грета Тунберг потролила в соцмережах експрезидента США Дональда Трампа. Для цього Тунберг використала глузливу фразу політика, раніше адресовану їй.

Про це повідомляє видання The Hill.

Так, Тунберг опублікувала у своїх акаунтах у соціальних мережах фото Трампа, який сідає у гвинтокрил Marine One на галявині перед Білим домом, щоб востаннє залишити Вашингтон як президент США.

Фото було зроблено в день інавгурації 46-го президента Сполучених Штатів Джо Байдена – 20 січня.

Під світлиною Тунберг написала з іронією: “Він виглядає дуже щасливим літнім чоловіком, який очікує світлого і прекрасного майбутнього. Так приємно бачити!”

Таким чином екоактивістка процитувала адресоване їй висловлювання Трампа, яке пролунало у 2019 році.

Як відомо, Дональд Трамп раніше не раз піддавав критиці заяви та дії Тунберг.

Так, у вересні 2019 року екоактивістка виступила на саміті ООН, присвяченому боротьбі зі змінами клімату. Тунберг тоді звинуватила світових лідерів у бездіяльності і брехні, тоді як людство перебуває “на порозі масового вимирання”. Трамп згодом написав саркастичний пост у Twitter, назвавши активістку “дуже щасливою молодою дівчиною, яка з нетерпінням чекає світлого і прекрасного майбутнього”. “Так приємно бачити!” – додав тоді Трамп.

Після того як Тунберг стала людиною року за версією журналу Time, американський лідер порадив їй “попрацювати над управлінням гнівом, а потім подивитися старий добрий фільм разом із другом”.

Варто відзначити, що в жовтні минулого року Тунберг закликала жителів США проголосувати на президентських виборах за кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.