Шведська екоактівістка Грета Тунберг пожертвує 100 тисяч євро на забезпечення рівного доступу до вакцин проти коронавірусу COVID-19.

Про це вона повідомила в своєму Twitter-акаунті.

“Приблизно кожна четверта людина у країнах з високим рівнем доходу отримала вакцину проти COVID-19, порівняно з лише однією із понад 500 у країнах з низьким рівнем доходу. Мій фонд пожертвує 100 тисяч євро на підтримку COVAX для забезпечення більш справедливого глобального розподілу вакцин проти COVID-19”, — зазначила Тунберг.

Вона також додала, що деякі люди невдоволені тим, що її фонд жертвує кошти, і нагадала, що всі гроші надходять від отриманих нагород та пожертвувань.

“Я не отримую грошей за свою діяльність і не цікавлюся благодійністю. Гонорари за книги і т. д. я передаю в свій фонд”, — резюмувала екоактивістка.

Since some people seem to be upset that my foundation is donating money I would once again like to remind that this money comes from awards and prizes. I don’t receive any money for my activism nor do have an interest in philanthropy. Book royalties etc I give to my foundation. — Greta Thunberg (@GretaThunberg) April 19, 2021

За даними Reuters, Грета також заявила, що не планує їхати на кліматичну конференцію Організації Об’єднаних Націй, яка повинна відбутися в Шотландії в листопаді, через побоювання, що нерівний доступ до вакцин проти COVID-19 призведе до того, що багато країн не зможуть взяти участь.

“Я закликаю світову спільноту взяти приклад з Грети і робити все, що в їх силах”, – додав генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.