“Приблизно кожна четверта людина у країнах з високим рівнем доходу отримала вакцину проти COVID-19, порівняно з лише однією із понад 500 у країнах з низьким рівнем доходу. Мій фонд пожертвує 100 тисяч євро на підтримку COVAX для забезпечення більш справедливого глобального розподілу вакцин проти COVID-19”, — зазначила Тунберг.

Вона також додала, що деякі люди невдоволені тим, що її фонд жертвує кошти, і нагадала, що всі гроші надходять від отриманих нагород та пожертвувань.

“Я не отримую грошей за свою діяльність і не цікавлюся благодійністю. Гонорари за книги і т. д. я передаю в свій фонд”, — резюмувала екоактивістка.

