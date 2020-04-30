Про це пише AFP.

“Як і кліматична криза, пандемія коронавірусу – це криза прав дитини. Це торкнеться всіх дітей зараз і в довгостроковій перспективі, але уразливих груп це торкнеться найбільше. Я прошу всіх виступити і приєднатися до мене в підтримці життєво важливої роботи ЮНІСЕФ, спрямованої на порятунок життя дітей, захист здоров’я і продовження освіти”, – зазначила Грета.

У ЮНІСЕФ наголосили, що кошти будуть стимулювати фонд, оскільки він з усіх сил намагається підтримати дітей, які постраждали від глобального блокування та закриття шкіл, особливо в таких областях, як “брак продовольства, напружені системи охорони здоров’я, насильство і втрата освіти”.