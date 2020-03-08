Про це екоактівістка написала в Instagram.
“Сьогодні Міжнародний жіночий день, і ми змушені визнати, що у нинішньому суспільстві жінки все ще далекі від рівності з чоловіками. У нас все ще дуже довгий шлях. Ті, хто найбільше постраждає від кліматичної та екологічної кризи, – це ті, хто вже є найуразливішим в соціальному і фінансовому відношенні. І це, як правило, жінки, що живуть на глобальному півдні … Ми не зможемо домогтися справедливого вирішення проблеми клімату без гендерної рівності”, – зазначила Тунберг.
Вона закликала пам’ятати, що, те чого жінки дійсно хочуть сьогодні і щодня – фундаментальні рівні права, а не привітання або святкування.
Переглянути цей допис в Instagram
Today is #InternationalWomensDay and we recognize that women are still far from equal to men in today’s societies. We still have a very long way to go. Those who will suffer the most from the climate- and environmental crisis are the ones who are already the most vulnerable, socially and financially. And that tends to be women living in the global south… We can not have climate justice without gender equality. And remember; what we women want today – and every day- is fundamental equal rights, not congratulations or celebrations.
Після проведення акції на підтримку кліматичних змін на території Брістоля (Велика Британія), представники деяких громадських і благодійних організацій міста заявили про необхідність відшкодувати збиток за витоптаний газон на території місцевого коледжу.