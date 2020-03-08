Екоактивістка Грета Тунберг вважає, що для того, аби ефективно боротися зі змінами клімату на планеті, потрібно, щоб було забезпечена гендерна рівність у суспільстві.

Про це екоактівістка написала в Instagram.

“Сьогодні Міжнародний жіночий день, і ми змушені визнати, що у нинішньому суспільстві жінки все ще далекі від рівності з чоловіками. У нас все ще дуже довгий шлях. Ті, хто найбільше постраждає від кліматичної та екологічної кризи, – це ті, хто вже є найуразливішим в соціальному і фінансовому відношенні. І це, як правило, жінки, що живуть на глобальному півдні … Ми не зможемо домогтися справедливого вирішення проблеми клімату без гендерної рівності”, – зазначила Тунберг.

Вона закликала пам’ятати, що, те чого жінки дійсно хочуть сьогодні і щодня – фундаментальні рівні права, а не привітання або святкування.