Шведська еко-активістка Грета Тунберг випадково запостила твіт з "методичкою" з написання постів на підтримку протестів проти законів про сільське господарство в Індії, чим спровокувала порушення кримінальної справи індійськими правоохоронцями.

Про це повідомляє New York Post.

Тунберг оформила цей пост як інструкцію для активістів, щоб нею могло скористатися якомога більше людей.

У публікації давалися поради що публікувати на цю тему, а також кого із знаменитостей тегати в постах. Наприклад, згадувалася співачка Ріанна, яка раніше також висловлювалася про протести.

Повідомляється, що рекомендації склав канадський фонд Poetic Justice Foundation, який займається організацією заходів, “покликаних стимулювати, оскаржувати і усувати системну нерівність і упередження”.

Сайт групи підтверджує, що вона бере активну участь в #FarmersProtest.

Але Тунберг, очевидно, не попередили, що інструкція була секретною, тому відразу ж після публікації активістка видалила пост.

Пізніше вона написала новий твіт зі словами “Я все ще #StandWithFarmers і підтримую їхній мирний протест”.

Індійська влада відреагувала на публікацію – міністерство закордонних справ країни виступило із заявою, в якій звинуватило “іноземних осіб” і знаменитостей у спробах нав’язати свій порядок денний і втрутитися в справи країни.

Поліція Делі в четвер підтвердила, що порушила кримінальну справу проти творців інструкції – фонду Poetic Justice Foundation.

“Заклик був вести економічну, соціальну, культурну та регіональну війну проти Індії”, – сказали NY Post в поліції.

Десятки тисяч індійських фермерів протестують проти нових законів про сільське господарство, через які, за їхніми словами, вони стануть біднішими і стануть залежними від корпорацій.

В ході найбільш жорстокого зіткнення 26 січня, у День Республіки Індії, сотні поліцейських були поранені, а один протестувальник загинув. Десятки фермерів також отримали поранення, але офіційні особи не назвали їхнє число.