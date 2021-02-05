Відповідний пост Тунберг опублікувала в своєму Twitter.
Так, активістка перепостила публікацію видання The New York Times про те, що в Росії суд засудив опозиціонера Олексія Навального до тюремного строку.
“Отже, в 2021 році Європа робить вибір на користь задоволення свого попиту на енергоресурси шляхом транспортування більшої кількості викопного палива від відповідальних за це. Ганебно на багатьох рівнях. #FreeNavalny”, – написала Тунберг.
Як повідомляє німецька міжнародна телерадіокомпанія Deutsche Welle, після масових арештів під час мітингів на підтримку Навального в РФ міністр з європейських справ Франції Клеман Бон закликав Німеччину припинити будівництво газопроводу “Північний потік-2”.
У відповідь в уряді Німеччини повідомили, що не змінили своїх “базових позицій” з підтримки будівництва газопроводу. Таку позицію на початку тижня озвучила заступник речника уряду ФРН Мартіна Фіц.
Сьогодні ж стало відомо, що до мораторію на добудову “Північного потоку-2” закликав депутат Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і голова комітету Бундестагу з питань зовнішньої політики Норберт Реттґен.
Як відомо, “Північний потік-2” – магістральний газопровід із Росії до Німеччини через Балтійське море довжиною понад 1200 км. Є розширенням “Північного потоку”. “Північний потік-2” передбачає прокладку двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. м на рік.
Вартість проєкту оцінюється в приблизно 11 млрд євро. Трубопровід проходить через виняткові економічні зони і територіальні води п’яти країн: Німеччини, Данії, РФ, Фінляндії та Швеції.
Реалізація проєкту була призупинена в грудні 2019 року, коли компанія з прокладання труб Allseas відмовилася брати в ньому участь через санкції США.
У грудні 2020 року оператор проєкту Nord Stream 2 AG відновив прокладку труби. Було побудовано 2,6 км трубопроводу у винятковій економічній зоні Німеччини. Через відмову європейського підрядника “Газпром” вирішив добудовувати “Північний потік-2” власними силами.
- 2 лютого суд у Москві засудив опозиціонера Олексія Навального до 3,5 років колонії загального режиму у справі “Ів Роше” (за вирахуванням терміну, проведеного під домашнім арештом (близько 10 місяців)).
- Раніше Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо арешту російського опозиціонера Олексія Навального. Вона містить заклики до розширення санкцій проти Росії, а також до зупинки будівництва газопроводу “Північний потік-2”.
- Російський газовий монополіст “Газпром” не виключав призупинення або повного скасування будівництва газопроводу “Північний потік-2” через “політичний тиск”.