Активістка за боротьбу зі змінами клімату Грета Тунберг вважає, що потрібно змінити думку соціуму стосовно того, що відбувається із навколишнім середовищем, інакше кліматичні саміти залишаться неефективними.

Про це вона розповіла в інтерв’ю BBC напередодні кліматичного саміту COP26.

“Якісні зміни відбудуться, коли люди зрозуміють, що зміни потрібні. Тому не варто чекати, що щось вдасться вирішити чи зробити під час самітів й конференцій”, – вважає Грета.

Також вона звинуватила політиків у тому, що вони вигадують виправдання замість того, аби діяти.

Тунберг додала, що збирається на COP26 й готує “чесну промову до політиків”.

“Будьте чесні щодо того, де ви знаходитеся, як ви програєте, як ви обманюєте нас… замість того, аби намагатися знайти рішення, реальні рішення, які дійсно до чогось приведуть… до якихось реальних змін, фундаментальних змін”, – закликала активістка.

На її думку, боротьба з кліматичними змінами у світі стане успішною тільки після того, як люди зрозуміють, в який час живуть та які виклики стоять перед ними.