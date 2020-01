Текст виступу оприлюднено на сайті форуму.

“Грета Тунберг каже, що у нас менше 8 років, щоб врятувати планету”, – йдеться в повідомленні.

Виступ Тунберг відбувся в рамках панельної дискусії на тему: “Формування сталого шляху до спільного майбутнього”.

Активістка згадала про доповідь Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) від 2018 року.

У ній йдеться про ліміт в 420 гігатонн викидів парникових газів, який, як підрахували в ООН, є у планети. Якщо його не перевищувати, у людства є 67-відсотковий шанс того, що глобальні температури не виростуть більш, ніж на 1,5 градус. Зараз зазначений “вуглецевий бюджет” вже скоротився.

У зв’язку з цим Тунберг попередила, що якщо світ продовжить використовувати “вуглецевий бюджет” в тому ж темпі, виділяючи близько 42 гігатонн CO2 на рік, то зростання температур на Землі не вдасться утримати нижче критичного рівня в 1,5 градусів Цельсія.

За словами активістки, при нинішніх темпах “вуглецевий бюджет” буде вичерпано менш ніж за 8 років: зараз він становить “менше 340 гігатонн CO2”.

Вона висловила думку, що більш багаті країни повинні скоротити викиди до нуля набагато швидше, ніж раніше планувалося.

“Зверніть увагу, що ці цифри носять глобальний характер, але все ж ніхто нічого не говорить про аспекти справедливості, що абсолютно необхідно для того, щоб Паризька угода працювала в глобальному масштабі. А це означає, що більш багаті країни повинні скоротити викиди до нуля набагато швидше, а потім допомогти біднішим країнам зробити те ж саме, щоб люди в менш благополучних частинах світу могли підвищити свій рівень життя… Більшість моделей припускають, що майбутні покоління якимсь чином зможуть вибрати сотні мільярдів тонн CO2 з повітря за допомогою технологій, яких сьогодні не існує в потрібному масштабі. Можливо, це ніколи не вдасться”, – заявила активістка.

Тунберг наголосила, що “важливо залишатися на температурі нижче 1,5 градусів за Цельсієм”, тому що через зростання температури “навіть на 1 градус люди вмирають від кліматичних змін”.

