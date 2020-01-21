Екоактивістка зі Швеції Грета Тунберг виступила на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Під час свого виступу вона зазначила, що залишилося не так багато часу для порятунку планети.

Текст виступу оприлюднено на сайті форуму.

“Грета Тунберг каже, що у нас менше 8 років, щоб врятувати планету”, – йдеться в повідомленні.

Виступ Тунберг відбувся в рамках панельної дискусії на тему: “Формування сталого шляху до спільного майбутнього”.

Активістка згадала про доповідь Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) від 2018 року.

У ній йдеться про ліміт в 420 гігатонн викидів парникових газів, який, як підрахували в ООН, є у планети. Якщо його не перевищувати, у людства є 67-відсотковий шанс того, що глобальні температури не виростуть більш, ніж на 1,5 градус. Зараз зазначений “вуглецевий бюджет” вже скоротився.

У зв’язку з цим Тунберг попередила, що якщо світ продовжить використовувати “вуглецевий бюджет” в тому ж темпі, виділяючи близько 42 гігатонн CO2 на рік, то зростання температур на Землі не вдасться утримати нижче критичного рівня в 1,5 градусів Цельсія.

За словами активістки, при нинішніх темпах “вуглецевий бюджет” буде вичерпано менш ніж за 8 років: зараз він становить “менше 340 гігатонн CO2”.

“При сьогоднішніх рівнях викидів цей “бюджет”, що залишився, зникне менш ніж за вісім років. Ці цифри не чиїсь думки або політичні погляди. Наразі – це найкраща доступна наука. Хоча багато вчених припускають, що ці цифри є надто поміркованими, вони прийняті Міжурядовою групою експертів зі зміни клімату”, – наголосила Тунберг.

Вона висловила думку, що більш багаті країни повинні скоротити викиди до нуля набагато швидше, ніж раніше планувалося.

“Зверніть увагу, що ці цифри носять глобальний характер, але все ж ніхто нічого не говорить про аспекти справедливості, що абсолютно необхідно для того, щоб Паризька угода працювала в глобальному масштабі. А це означає, що більш багаті країни повинні скоротити викиди до нуля набагато швидше, а потім допомогти біднішим країнам зробити те ж саме, щоб люди в менш благополучних частинах світу могли підвищити свій рівень життя… Більшість моделей припускають, що майбутні покоління якимсь чином зможуть вибрати сотні мільярдів тонн CO2 з повітря за допомогою технологій, яких сьогодні не існує в потрібному масштабі. Можливо, це ніколи не вдасться”, – заявила активістка.

Тунберг наголосила, що “важливо залишатися на температурі нижче 1,5 градусів за Цельсієм”, тому що через зростання температури “навіть на 1 градус люди вмирають від кліматичних змін”.

“З минулого літа я озвучувала ці показники майже в кожному виступі. Але, чесно кажучи, не думаю, що колись бачила, щоб будь-які медіа або представники влади розповідали про них. І про те, що ці цифри означають. Я знаю, що ви не хочете розповідати про це. Я знаю, що ви не хочете говорити про це, але запевняю вас, я буду продовжувати повторювати ці цифри, поки ви не почнете діяти”, – додала активістка.