17-річна шведська екоактивістка Грета Тунберг закликала жителів США проголосувати на президентських виборах за кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.

Про це вона написала в своєму Twitter-акаунті 10 жовтня.

“Я ніколи не займаюся партійною політикою. Але майбутні вибори в США – особливий випадок. З точки зору боротьби за клімат цього далеко недостатньо, і багато хто з вас, мабуть, підтримували інших кандидатів. Але, чорт візьми, організуйтесь і змусьте всіх проголосувати за Байдена”, – наголосила активістка.

Як пише агентство Reuters, заклики Грети Тунберг могли б знайти відгук у молодих виборців, які, як правило, рідше голосують, ніж американці старшого віку.

Варто зазначити, що чинний президент США Дональд Трамп раніше не раз піддавав критиці заяви та дії Тунберг.

Так, у вересні 2019 року екоактивістка виступила на саміті ООН, присвяченому боротьбі зі змінами клімату. Тунберг тоді звинуватила світових лідерів у бездіяльності і брехні, тоді як людство перебуває “на порозі масового вимирання”. Трамп згодом написав саркастичний пост у Twitter, назвавши активістку “щасливою молодою дівчиною, яка з нетерпінням чекає світлого і прекрасного майбутнього”.

Після того як Тунберг стала людиною року за версією журналу Time, американський лідер порадив їй “попрацювати над управлінням гнівом, а потім подивитися старий добрий фільм разом із другом”.