Про це вона написала в своєму Twitter-акаунті 10 жовтня.
“Я ніколи не займаюся партійною політикою. Але майбутні вибори в США – особливий випадок. З точки зору боротьби за клімат цього далеко недостатньо, і багато хто з вас, мабуть, підтримували інших кандидатів. Але, чорт візьми, організуйтесь і змусьте всіх проголосувати за Байдена”, – наголосила активістка.
Як пише агентство Reuters, заклики Грети Тунберг могли б знайти відгук у молодих виборців, які, як правило, рідше голосують, ніж американці старшого віку.
Варто зазначити, що чинний президент США Дональд Трамп раніше не раз піддавав критиці заяви та дії Тунберг.
Так, у вересні 2019 року екоактивістка виступила на саміті ООН, присвяченому боротьбі зі змінами клімату. Тунберг тоді звинуватила світових лідерів у бездіяльності і брехні, тоді як людство перебуває “на порозі масового вимирання”. Трамп згодом написав саркастичний пост у Twitter, назвавши активістку “щасливою молодою дівчиною, яка з нетерпінням чекає світлого і прекрасного майбутнього”.
Після того як Тунберг стала людиною року за версією журналу Time, американський лідер порадив їй “попрацювати над управлінням гнівом, а потім подивитися старий добрий фільм разом із другом”.
- Дональд Трамп у 2017 році оголосив про вихід США із Паризької кліматичної угоди. Він неодноразово заявляв, що не вірить у “зміни клімату” або “глобальне потепління”.
- У демократа Джо Байдена протилежна думка. Він запевнив, що одним із перших його рішень на посаді президента буде повернення країни до Паризької кліматичної угоди.