Шведська екоактивістка Грета Тунберг пожартувала над президентом США Дональдом Трампом, використавши проти нього його ж зброю.

Про це повідомляють #Букви.

Зараз, коли в США в самому розпалі підрахунок голосів на президентських виборах, Дональд Трамп вимагає припинити рахувати голоси у штатах, де результати ще не оголошені, заявляючи про нібито масштабні фальсифікації, чи, як він каже, шахрайство.

Свою реакцію на Трамп виказує у Twitter, де чи не половина його останніх дописів про вибори приховані від очей користувачів приміткою “Частина або весь вміст цього твіта є спірним і може вводити в оману щодо участі у виборах чи іншому громадянському процесі”.

Один з меседжів, які Трамп багато повторював за останні години – “перестаньте рахувати”. Саме цей допис вмотивував Тунберг пожартувати над Трампом, використавши проти нього його власні слова.

У грудні, коли Тунберг стала людиною року за версією журналу Time, американський лідер порадив їй “попрацювати над проблемою з управлінням гнівом, а потім подивитися гарний старий фільм разом із другом”.

Тепер активістка порадила президенту те саме.

“Так смішно. Дональд має попрацювати над проблемою з управління гнівом, а потім подивитися гарний старий фільм разом із другом. Розслабся, Дональд, розслабся!”, – написала вона.

У жовтні Грета Тунберг закликала жителів США проголосувати на президентських виборах за кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.