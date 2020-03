Про це повідомляє ВВС.

Напередодні 16-річна шведська кліматична активістка Грета Тунберг виступила на молодіжній акції протесту Bristol Youth Strike 4 Climate (Брістоль, Великобританія), на якій зібралися 30 тисяч осіб.

Після проведення акції учасники залишили витоптаний газон і зламані квіти.

Учасники акції стартували від Коледжу Грін.

Після того, як мітингувальники вирушили на акцію центральними вулицями міста, в Мережі з’явилися фото витоптаного газону і заяви про необхідність зібрати кошти для відшкодування збитків коледжу.

Користувач соцмережі Гевін Маунтджой назвав подію “парадоксом” та “іронією”, зазначивши, що люди, які говорять про загибель планети через бездіяльність інших, самі “знищують зелену зону”.

Інший користувач, Баррі Мур, написав, що організатори акції, серед яких і Грета Тунберг, повинні “заплатити за шкоду”.

Джон Ушер, голова однієї з брістольських благодійних організацій Sustrans, створив сторінку GoFundMe після закінчення маршу з метою зібрати £20 000. До ранку неділі було пожертвувано більше 9000 фунтів стерлінгів.

Він заявив, що зробив це, тому що розуміє, що для коледжу важливо мати зелений газон.

“Я подумав, що було б непогано щось повернути місту”, – прокоментував він збір коштів.

Міська рада Брістоля, відповідальна за Коледж Грін, заявив, що незабаром огляне цей район.

Bristolians are great ❤️ We will assess the damage next week. If there are any funds left over after repairs we will use it for wildflower areas across the city. Thank you @jonusher for organising.

(This is a legitimate fundraiser) #WeAreBristol 🌿🌼🌸🌾🌺🍃 https://t.co/YYDwS6IsiV

— Bristol City Council (@BristolCouncil) February 28, 2020