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Грету Тунберг висунули на Нобелівську премію миру 2020 року

Шведську екоактівістку Грету Тунберг номінували на Нобелівську премію миру вдруге.

П’ятниця, 31 січня 2020, 18:35

Про це пише AFP.

Зокрема, з цією ініціативою виступили двоє шведських депутатів Єнс Холм і Хокан Свеннелінг.

“Грета Тунберг є екоактивісткою, і головна причина, чому вона заслуговує Нобелівської премії миру є те, що, попри  свій юний вік, вона працювала над тим, щоб політики відкрили очі на кліматичну кризу. Кліматична криза породить нові конфлікти і, в  підсумку, війну. Тому дії по скороченню викидів і дотримання Паризької угоди також є актом встановлення миру”, – йдеться в їх листі, адресованому в Норвезький Нобелівський комітет.

Зазначається, що 17-річну Грету вже номінували на Нобелівську премію в 2019 році, коли лауреатом став прем’єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед.

  • Раніше шведська екологічна активістка, школярка Грета Тунбер виступила із заявою на економічному форумі в Давосі. #Букви опублікували повний текст виступу Тунберг.
Теги: Нобелівська премія миру

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