Грету Тунберг висунули на Нобелівську премію миру 2020 року

Про це пише AFP.

Зокрема, з цією ініціативою виступили двоє шведських депутатів Єнс Холм і Хокан Свеннелінг.

“Грета Тунберг є екоактивісткою, і головна причина, чому вона заслуговує Нобелівської премії миру є те, що, попри свій юний вік, вона працювала над тим, щоб політики відкрили очі на кліматичну кризу. Кліматична криза породить нові конфлікти і, в підсумку, війну. Тому дії по скороченню викидів і дотримання Паризької угоди також є актом встановлення миру”, – йдеться в їх листі, адресованому в Норвезький Нобелівський комітет.

Зазначається, що 17-річну Грету вже номінували на Нобелівську премію в 2019 році, коли лауреатом став прем’єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед.