13 червня на 92 році життя помер народний артист України, видатний танцюрист і хореограф Григорій Чапкіс.

#Букви розповідають біографію Григорія Чапкіса.

Про смерть Чапкіса повідомив його син.

“RIP ( “Спочивай з миром”) батько Григорій Миколайович Чапкіс”, – написав Грег Чапкіс у соцмережах.

Біографія

Григорій Чапкіс народився 24 лютого 1930 року в родині лимаря у Кишиневі. У родині було семеро дітей. З початком Другої світової війни, Чапкіси вимушено виїхали з рідного міста до Києва. У столиці родина захворіла на тиф і була змушена там осісти.

Юний Григорій працював будівельником. У 1945 році вступив до залізничного училища. Став танцівником Ансамблю пісні й танцю “Трудові резерви”, у складі якого 1945 року виступав перед представниками радянської верхівки: Сталіним, Ворошиловим, Кагановичем.

Після виступу Сталін покликав Григорія і особисто вручив йому наручний годинник.

Творчий шлях

Григорій Чапкіс закінчив Київський інститут культури та студію при оперному театрі.

Під час гастролювання світом спілкувався з Мао Цзедуном, Хо Ши Міном, Фіделем Кастро, Сальвадором Далі.

Григорій Чапкіс – професор кафедри хореографії Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка.

У 1950 році Григорій Чапкіс стає постановником-хореографом у театрі імені Івана Франка. Григорія Чапкіса отримав звання головного танцмейстера Віденського балу.

Григорій Чапкіс брав участь у якості судді у популярній телепередачі як “Танці з зірками”.

Особисте життя

Григорій Чапкіс був одружений чотири рази. У шлюбі з першою дружиною Людмилою у Чапкіса народилася дочка Лілія, яка наразі проживає в Італії і має там балетну школу “Чапкіс-Денс”.

Вдруге танцюрист одружився на своїй учениці Наталії. У них народився син Грег. Проте пара розійшлася через бажання Наталії жити в США.

Третьою дружиною Григорія стала методистка Київського авіаційного університету – Алла. Разом пара прожила 24 роки. Однак потім розлучилися.

Остання обраниця зірки, ім’я якої артист не розсекречував, була молодша від хореографа на 52 роки. Закохані побралися 2020 року.