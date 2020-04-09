Про це повідомила Судова влада України.
Сьогодні, 9 квітня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання прокурора щодо продовження запобіжного заходу ексзаступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, його цілодобовий домашній арешт змінено на нічний — з 22:00 до 6:00.
Гримчаку також продовжили термін дії обов’язків на шістдесят днів — до 12 червня 2020 року включно. Він зобов’язаний прибувати до детектива, прокурора або суду за кожним їхнім викликом та вимогою; утримуватися від спілкування із підозрюваним та свідками; здати на зберігання свій паспорт для виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю.
Нагадаємо, 14 серпня стало відомо, що співробітники Генеральної прокуратури України прийшли до будинку заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій України Юрія Гримчака з метою його затримання. Згодом у СБУ повідомили, що Юрій Гримчак і його помічник затримані у справі про вимагання 1,1 мільйона доларів хабаря.
17 серпня Юрій Гримчак був поміщений до Чернігівського СІЗО, незважаючи на неточності в судовій ухвалі. Генеральна прокуратура (ГПУ) змінила підозру Юрію Гримчаку на зловживання впливом.
- 14 листопада Вищий антикорупційний суд подовжив термін утримання під вартою як запобіжного заходу колишньому заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку ще на два місяці, призначивши заставу в розмірі майже 6 млн гривень.
- 21 грудня Вищий антикорупційний суд України прийняв рішення залишити заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака під вартою, зменшивши суму застави до 2 млн гривень.
- 30 січня Юрій Гримчак вийшов із СІЗО.