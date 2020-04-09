Про це повідомила Судова влада України.

Сьогодні, 9 квітня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання прокурора щодо продовження запобіжного заходу ексзаступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, його цілодобовий домашній арешт змінено на нічний — з 22:00 до 6:00.

Гримчаку також продовжили термін дії обов’язків на шістдесят днів — до 12 червня 2020 року включно. Він зобов’язаний прибувати до детектива, прокурора або суду за кожним їхнім викликом та вимогою; утримуватися від спілкування із підозрюваним та свідками; здати на зберігання свій паспорт для виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю.

Нагадаємо, 14 серпня стало відомо, що співробітники Генеральної прокуратури України прийшли до будинку заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій України Юрія Гримчака з метою його затримання. Згодом у СБУ повідомили, що Юрій Гримчак і його помічник затримані у справі про вимагання 1,1 мільйона доларів хабаря.

17 серпня Юрій Гримчак був поміщений до Чернігівського СІЗО, незважаючи на неточності в судовій ухвалі. Генеральна прокуратура (ГПУ) змінила підозру Юрію Гримчаку на зловживання впливом.