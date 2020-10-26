У Києві за 43 тиждень 2020 року зареєстровано 10804 хворих на грип та ГРВІ. Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні та є нижчою базової лінії на 51,4%. Наразі показник захворюваності становить 364,1.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 33,6% у порівнянні з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок дорослого та дитячого населення. Так, дітей захворіло – 4955 (зростання на 22,7%), дорослих – 5849 (зростання на 44,5%).

У структурі захворюваності діти становлять 45,9%, а на попередньому тижні – 49,9%. Серед школярів захворюваність зросла на 18,6% – зареєстровано 2492 випадки.

До медичних закладів за 43 тиждень госпіталізовано 35 осіб, із них 14 – діти.