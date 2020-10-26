Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.
Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 33,6% у порівнянні з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок дорослого та дитячого населення. Так, дітей захворіло – 4955 (зростання на 22,7%), дорослих – 5849 (зростання на 44,5%).
У структурі захворюваності діти становлять 45,9%, а на попередньому тижні – 49,9%. Серед школярів захворюваність зросла на 18,6% – зареєстровано 2492 випадки.
До медичних закладів за 43 тиждень госпіталізовано 35 осіб, із них 14 – діти.
- Коронавірус COVID-19 – це тривале захворювання, яке має кілька етапів. Умовно можна виділити три основні фази розвитку хвороби.