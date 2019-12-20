Про це вона розповіла під час години запитань до Уряду у Верховній Раді, коментуючи інформацію про недовиконання бюджету і призупинення виплат, повідомляє кореспондент #Букв.

За словами міністра, до держбюджету-2019 надійшло менше грошей, ніж очікувалося, від ПДВ на ввезені на територію України товари. І для цього є кілька причин, в тому числі зміцнення курсу гривні.

“Є низка доходів, за якими у нас є недовиконання. Які це доходи на сьогодні? В першу чергу це – ПДВ із ввезених на територію України товарів, тобто те, що ми говоримо про доходи митниці. У чому тут причина недовиконання? І це недовиконання досить значне в цьому році. В першу чергу, це низка рішень, які були прийняті після того, як був ухвалений бюджет на 2019 рік. У грудні 2018 року було внесено поправку, яка надала пільгу, що не була врахована в бюджеті, на ввезення обладнання для альтернативної енергетики. Ми вже бачимо зараз, що ця пільга коштувала нам 9 млрд недоотриманих грошей”, – зазначила Маркарова.

Вона уточнила, що друга причина – “сильніший, ніж закладалося в макропрогнозі, курс гривні до валют”.

“Тому фактично ті товари, які заходять як імпортні, з них сплачувалося значно менше мито”, – розповіла міністр.

Третя причина, за її словами, – вартість вуглеводнів (газу).

“Те, що є позитивним трендом, що ціна на газ знижується, це дозволяє знижувати тарифи – але це також означає що від розмитнення цього газу ми отримуємо менше платежів. Ось сумарно всі ці фактори вплинули на те, що сумарно по митних платежах були недовиконання” , – наголосила Маркарова.

Міністр уточнила, що є й інші фактори недовиконання надходжень.

“Є ще низка інших податків, за якими було недовиконання. Це рента, рентна плата за видобуток вуглеводнів. У результаті цього року близько 11 млрд недоотримано. І це акциз із вироблених товарів. Ми всі знаємо, яка велика проблема у нас є з підакцизними товарами. Сигарети, тютюнові вироби і алкоголь”, – пояснила глава Мінфіну.

Маркарова також перерахувала сфери, в яких спостерігається перевиконання надходжень по доходах.

“У нас є перевиконання по податку на доходи фізичних осіб, тобто зарплати ростуть. Ми більше в цьому році вже отримали податку на доходи фізичних осіб, ми більше отримали податку на доходи підприємств, при чому я хочу зауважити, значно більше. Тобто прибуток підприємств зростає, в тому числі завдяки макроекономічній ситуації. І ми отримали більше також за деякими іншими податковими надходженнями”, – повідомила Маркарова.

Екс-глава податкового комітету Верховної Ради, нардеп від “Європейської Солідарності” Ніна Южаніна, в свою чергу, звинуватила міністра фінансів і прем’єр-міністра в некомпетентності. За її словами, 9 млрд грн ПДВ при ввезенні обладнання для альтернативної енергетики все одно потрібно було б повернути.