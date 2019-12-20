Про це повідомляє Bloomberg.
На другому місці в рейтингу – російський рубль. Його курс щодо долара виріс на 12%.
Також серед найбільш ревальвованих валют – єгипетський фунт, тайський бахт і ізраїльський шекель.
В Bloomberg зазначили, що міцна гривня сприяє стримуванню трудової міграції з України, адже стимули для виїзду на заробітки падають через зростання платоспроможності всередині країни.
- Раніше прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що зміцнення курсу гривні не означає автоматичного зниження рівня цін у країні. Однак ціни все ж “повинні знижуватися швидше”. За словами Гончарука, від зміцнення гривні постраждають експортери.
- Національний банк України зазнав збитків на суму 12,3 млрд гривень через зміцнення курсу національної валюти до іноземної.
- Міністр фінансів України Оксана Маркарова відзначала, що посилення гривні, яке спостерігається останнім часом, не випадкове і буде триматися довго.