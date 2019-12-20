Українська гривня з початку року зросла на 19% по відношенню до американського долара, очоливши відповідний рейтинг валют.

Про це повідомляє Bloomberg.

На другому місці в рейтингу – російський рубль. Його курс щодо долара виріс на 12%.

Також серед найбільш ревальвованих валют – єгипетський фунт, тайський бахт і ізраїльський шекель.

В Bloomberg зазначили, що міцна гривня сприяє стримуванню трудової міграції з України, адже стимули для виїзду на заробітки падають через зростання платоспроможності всередині країни.