Після окупації Криму український уряд планував продавати туди воду. Про це свідчить протокол наради, яку 28 березня 2014 року провів тодішній віцепрем’єр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Володимир Гройсман.

Копії документу “Радіо Свобода” надав політик Андрій Сенченко, який з березня до вересня 2014 року виконував обов’язки заступника голови Адміністрації президента України.

Він називає себе ініціатором перекриття Північно-Кримського каналу, через що окупований Крим залишився без дніпровської води. Сенченко розповів, як навесні 2014 року депутат Держдуми Росії намагався дати йому хабар за відновлення постачання води у Крим. За словами політика, усе сталося в офісі українського бізнесмена, прізвище якого він відмовився назвати.

“Той підприємець не хотів брати в цьому участь, але хотів якось зробити послугу. У режимі тет-а-тет заступник голови бюджетного комітету Держдуми Росії на прізвище Хор каже мені: “Треба відкрити воду в Крим”. – Я кажу: “Води не буде”. – Він говорить: “Ну, як це не буде? У нас є аргументи”. – Я кажу: “Води не буде”. – Він бере серветку (стіл був накритий для чаю та кави), пише “20” – я не реагую. Він додає шість нулів – я не реагую. Він ставить значок американського долара – я не реагую. Він каже: “Ну, тоді ми знайдемо двері, за якими нас зрозуміють”, – згадує Сенченко.

Політик розповів, що відразу після цієї розмови вирушив на телешоу “Шустер Live”, яке навесні 2014 року виходило на телеканалі “Перший національний”.

“Я поїхав до Савіка Шустера і прямо в ефірі сказав: “Києвом представники Кремля носять торбу з 20-ма мільйонами доларів (це приблизно 20 кілограмів грошей – великий такий рюкзак). Якщо ви почуєте від когось з українських чиновників ідею відновити подачу води у Крим – знайте, що вони взяли ці гроші”, – додає Сенченко.

Як розповідає Сенченко, спроби відновити постачання води на окупований півострів на цьому не скінчилися.

“Потім була нарада у віцепрем’єра, міністра регіонального розвитку Гройсмана, де він роздавав доручення керівнику Держводагентства, міністрам екології, економіки та фінансів негайно відновити постачання води у Крим. Я подзвонив Гройсману (тоді наше становище у владі це дозволяло), нагарчав (з рос.: нарычал – ред.) на нього – він сказав: “Ні-ні, Андрію, більше ніколи в житті такого не буде, це трагічна помилка”, – розповідає політик.

Ця нарада про “Питання фінансово-економічного забезпечення та режим роботи Північно-Кримського каналу у 2014 році” відбулася 28 березня, через 12 днів після невизнаного Україною та світом кримського “референдуму”.

“Держводагентству: невідкладно забезпечити безперебійну подачу води Північно-Кримським каналом: в одноденний строк надіслати листи суб’єктам господарювання Автономної Республіки Крим з пропозицією укладання договорів з Управлінням Північно-Кримського каналу на постачання води та визначення умов проведення розрахунків за неї”, – йдеться у другому пункті протоколу.

“Опрацювати питання щодо розроблення механізму взаєморозрахунків, встановлення тарифу на подачу води Північно-Кримським каналом в Автономну Республіку Крим та визначення економічно обґрунтованої ціни за відповідні послуги”, – вказано в п’ятому пункті протоколу, що підписаний тодійшнім віцепрем’єрміністром України, міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Володимиром Гройсманом.

Ексголова Держводагентства Василь Сташук, який обіймав посаду з 2010 до 2014 року та був люстрований, підтвердив, що уряд готувався постачати воду окупованому Криму.

“Я знаю, що була комісія, яка засідала з приводу тарифу на випадок постачання води. Здається, там була або гривня, або дві гривні (вартість послуги за постачання одного кубометра води – ред.)”, – розповів Сташук “Радіо Свобода”.

13 квітня 2014 року тодішній виконувач обов’язків президента України Олександр Турчинов оголосив, що Рада нацбезпеки та оборони розпочала антитерористичну операцію на сході країни.

“Ми не дамо Росії повторити кримський сценарій у східному регіоні України”, – заявив він.

8 травня 2014 року тодішній прем’єрміністр України Арсеній Яценюк доручив акціонувати Північно-Кримський канал.

“Прошу опрацювати питання щодо можливості утворення публічного акціонерного товариства, частка держави у статутному капіталі якого становить 100%, на базі майна Управління Північно-Кримського каналу. Про результати у десятиденний строк поінформувати Кабінет міністрів з відповідними узгодженими пропозиціями. Гройсману В.Б.”, – йдеться в дорученні за підписом Яценюка.

“Радіо Свобода” надіслало запит експрем’єру та отримало відповідь від його пресслужби.

“Державне агентство водних ресурсів України як центральний орган виконавчої влади, дії якого координувалися Кабінетом міністрів на чолі з Арсенієм Яценюком, обмежило постачання води у Крим у квітні 2014 року. 13 травня 2014 року Держагентство водних ресурсів офіційно повідомило, що припинило постачання води в Крим. Зазначені дії уряду є фактами, що свідчать про реальну позицію і дії Арсенія Яценюка щодо цього питання. Будь-які припущення, домисли та фантазії будь-кого про якісь інші наміри прем’єр-міністра Яценюка є особистими припущеннями, домислами та фантазіями окремих осіб”, – відповіли в експрем’єра.

У лютому 2020 року колишній народний депутат України Сергій Хлань із посиланням на свої джерела заявив, що уряд України має намір об’єднати Каховський магістральний та Північно-Кримський канали в єдине публічне акціонерне товариство “Води Таврії”. Все це – нібито “для полегшення процедури подачі води в Крим”.

Кабінет Міністрів України 26 серпня 2020 року схвалив законопроєкт “Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації”. Згідно з цим документом, управління Північно-Кримського та Головного Каховського магістрального каналів не підпадають під приватизацію.