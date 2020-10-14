Уряд Норвегії прийняв рішення безкоштовно надати громадянам країни вакцину проти коронавірусу COVID-19. Це буде частиною національної програми вакцинації.

Про це повідомляє Reuters.

Норвегія не є членом Європейського союзу. Але, будучи членом єдиного європейського ринку, Норвегія отримає доступ до вакцин, які ЄС отримає від фармацевтичних компаній.

“Ми хочемо, щоб якомога більше людей отримали можливість мати безпечну і ефективну вакцину. Ось чому вакцинація буде безкоштовною”, – повідомила глава уряду Норвегії Ерна Солберг.

На сьогоднішній день відомо, що Швеція планує закупити велику кількість вакцин, а надлишки продасть Норвегії.

“На сьогоднішній день ЄС уклав угоди з трьома різними виробниками вакцин і веде переговори про подібні угоди з декількома іншими виробниками. Норвегія охоплюється цими угодами шляхом угоди про перепродаж зі Швецією”, – пояснили в уряді Норвегії.

Норвегія також є учасником COVAX, глобальної системи поширення вакцин проти COVID-19, підтримуваної Всесвітньою організацією охорони здоров’я, до якої приєдналися 171 країна, включаючи Китай.

Програма спрямована на забезпечення рівного доступу до вакцин проти COVID-19 як для багатих, так і для бідних країн.

Нагадаємо, раніше нардеп від “Слуги народу” Олександр Качура заявив, що “якщо російська вакцина покаже свою ефективність, будуть рекомендації відповідні, ми будемо зобов’язані закуповувати”. Через це його колега по фракції Єлизавета Богуцька назвала “тупим чоботом”. У відповідь Качура заявив, що звернеться до суду.