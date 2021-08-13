Асоціація жінок-юристок України "ЮрФем" та інші громадські організації підписали відкрите звернення, вимагаючи публічного розгляду справи про сексуальні домагання 75-річного актора й режисера, викладача Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого Володимира Талашка.

Звернення підписали понад 100 осіб та організацій.

Активістка Ліза Кузьменко написала з цього приводу, що “справа Талашка має стати показовою”, аби проблеми сексуальних домагань обговорювалися не лише вищих навчальних закладах й соціальних мережах, а й а “публічній площині на державному рівні”.

“Досить виправдовувати насильство. Досить звинувачувати потерпілих. Звернення до органів державної влади всіх рівнів усього за один день підписали 100 (!) громадських та культурних діячів, журналістів, медійниць, правозахисників і правозахисниць. І це тільки початок…”, – написала активістка.

Звернення “Щодо ситуації із сексуальними домаганнями в Україні при здобутті вищої освіти” адресовано першій леді країни Олені Зеленській та опубліковано на сайті Асоціації жінок-юристок України “ЮрФем”. Його вже підтримали громадська організація “Жінки в медіа” та “DeJure”.

Дослідження “ЮрФем” показало, що 45,37% опитаних студенток та студентів стикалися “із сексистськими висловлюваннями та діями сексуального характеру з боку викладачів”.

Ініціатори звернення просять пані Зеленську відреагувати на ситуацію, що склалася. Міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка та Міністра освіти й науки Сергія Шкарлета просять сприяти повному і неупередженому розслідуванню щодо сексуальних домагань з боку Володимира Талашка до студенток та ініціювати його звільнення з посади викладача університету й провести розслідування решти подібних випадків. Від міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського підписанти вимагали негайного, неупередженого розслідування сексуальних домагань з боку Талашка до студенток.

Аби провести структурні зміни, у зверненні запропонували: “розробити план і забезпечити проведення гендерного аудиту закладів вищої освіти, розробити й поширити типовий меморандум гендерної рівності, а також, механізм оскарження сексуальних домагань та сексуального насильства, проводити інформаційні кампанії з метою поширення знань щодо можливостей оскарження дискримінації й запобігання сексуальним домаганням”.