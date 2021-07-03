Громадський транспорт Києва почав повністю працювати без кондукторів, а паперові квитки для проїзду в громадському транспорті остаточно вийдуть із обігу з 14 липня.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Як відомо, першим на е-квиток перейшов фунікулер – із 14 вересня 2020 року. Із 1 жовтня 2020 року обіг паперових квитків припинили на Троєщинській лінії швидкісного трамваю, 1 листопада – на міській електричці. Із 1 грудня повністю на електронний квиток перейшов швидкісний трамвай на Борщагівці.

Наступним етапом стала відмова від паперових разових талонів у міських автобусах, тролейбусах та трамваях. Цей етап почався з 1 липня, паперові квитки остаточно вийдуть з обігу 14 липня.

Зараз триває роз’яснювальна робота серед пасажирів. Пільгові категорії населення, як і раніше, продовжать користуватися своїми пільгами.

Водночас, на наземному транспорті вводиться посилений контроль. Штраф за несплачений проїзд складає 160 гривень.

Електронні квитки доступні через мобільний застосунок та картку “Київ Цифровий”, також їх можна придбати в терміналах самообслуговування, мережі “Т-кіоск”, терміналах EasyPay, IBOX, 2click. QR-квитки також можна придбати в касах київського метрополітену.

Контролери-касири (кондуктори) отримали пропозицію перейти на посаду контролера, або інші вільні вакансії в підприємстві.

Лише за 1 липня близько 370 співробітників прийняли пропозицію перейти в службу контролю, і процес перепрофілювання триває. Усі, хто не продовжив співпрацю з підприємством, повністю отримали вихідну допомогу.