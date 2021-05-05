Лондонський Тауер з 19 травня знову буде приймати відвідувачів після свого найтривалішого закриття з часів Другої світової війни і просить громадськість допомогти вибрати ім'я для нового ворона.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Відвідувачам запропонують вибрати з п’яти імен, пов’язаних з історією, міфологією, оповідями з минулого Вежі: Матильда, Бранвен, Бронте, Вініфред і Флоренс.

Безіменне пташеня та її брат Едгар, названий на честь письменника Едгара Аллана По, доведуть кількість воронів, які проживають в Башті, до дев’яти.

Майстер Рейвен Кріс Скайф сказав, що він радий появі двох нових пташенят.

“При виборі імен для цих знаменитих пернатих мешканців виникає великий тиск, тому я сподіваюся, що люди з усього світу допоможуть нам назвати наше нове поповнення і прийдуть і побачать їх на власні очі, коли вони оселяться в своєму новому будинку”, – зазначив він.

Легенда про ворон говорить, що якщо птахи покинуть Вежу, королівство перестане існувати. Пташенята ворони народилися в березні у пари, яка живе в Тауері. Примітно, що це сталося через два місяці після того, як ворона Мерліна, пропала безвісти.