Сьогодні, 8 лютого, відбудеться перший півфінал Національного відбору України на Євробачення-2020. Традиційно нацвідбори не проходять без гучних скандалів.

#Букви нагадують найяскравіші інциденти.

MARUV і гастролі в Росії

Згідно з правилами Національного відбору, в 2019 році в ньому повинні були взяти участь 16 виконавців – по 8 у кожному півфіналі. 22 січня, коли повинен був з’явитися список всіх учасників Національного відбору, співачка TAYANNA вирішила відмовитися від участі в конкурсі, не назвавши конкретних причин. Через кілька годин після несподіваної відмови артистки стало відомо, що виконавицю в першому півфіналі Національного відбору замінить український творчий колектив MARUV з солісткою Анною Корсун.

Пізніше стало відомо, що MARUV виступає з гастролями в Росії. Так, на початку лютого 2019 року вона представила два сольні концерти в Росії – в Москві та Санкт-Петербурзі. Тоді ж MARUV заявляла, що це будуть її перші сольні гастролі у вокальній кар’єрі, але раніше вона вже виступала в РФ, зокрема на Чемпіонаті світу з футболу Moscow football fest.

9 лютого відбувся перший півфінал національного відбору. Його фіналістами стали дует Yuko, група Brunettes Shoot Blondes і співачка MARUV (Анна Корсун). Тоді ведучий шоу Сергій Притула на сцені поцікавився у MARUV з якою метою вона дає концерти в Росії, якщо стосовно України країна проводить агресивну політику. Тоді співачка вперше спробувала захистити себе від політичних процесів і заявила, що за допомогою музики намагається нести людям мир.

(На відео с 1:10:00)

16 лютого визначилися ще троє фіналістів нацвідбору. Ними стали група Freedom Jazz, дует ANNA MARIA і група KAZKA.

Тодішній віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко звернув увагу на участь MARUV та інших виконавців в “Євробаченні”, які продовжують гастролювати в Росії. Він зазначив, що таким співакам не варто брати участь у Національному відборі, щоб в разі перемоги не пояснювати всьому світу, що між Україною і Росією немає дружби.

Пізніше також стало відомо, що власником прав на пісню Siren Song, з якою співачка MARUV планувала представити Україну на “Євробаченні-2019”, є російська компанія Warner Music Russia.

На цьому скандал навколо MARUV не завершився. Згідно з правилами відбору учасників на “Євробачення”, після конкурсу Національна громадська телерадіокомпанія України має підписати фінальний договір з виконавцем, який представлятиме Україну в міжнародному конкурсі.

Член правління НОТУ Олександра Кольцова повідомила, що рішення по представнику України на “Євробаченні-2019” Національна громадська телерадіокомпанія прийме протягом 48 годин. А сама MARUV повинна відповісти стосовно питань за договором протягом 24 годин.

25 лютого минулого року співачка MARUV оприлюднила список декількох умов договору, в якому, зокрема, зазначила, що від НОТУ вона нічого не отримає: ні фінансової підтримки, ні допомоги в організації поїздки, ні тим більше міжнародної промо-підтримки, ні візи. Але правила самого відбору були такі ж. При цьому користувачі в соціальних мережах зазначили, що між Україною і Ізраїлем з 2011 року безвізовий режим.

Пізніше в НОТУ повідомили, що співачка MARUV (Анна Корсун) не представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі “Євробачення-2019” в Ізраїлі.

Відмова від участі в Євробаченні-2019

Гурт Freedom-jazz girls band, який зайняв друге місце в національному відборі, відмовився від участі в конкурсі. Пізніше також відмовився їхати на “Євробачення” гурт Kazka, який посів третє місце.

26 лютого член правління Національної громадської телекомпанії України (НОТУ) Олександра Кольцова не виключила, що країна може відмовитися від участі в міжнародному музичному конкурсі “Євробачення”.

Через скандал Кабмін одноголосно підтримав пропозицію віце-прем’єр-міністра України В’ячеслава Кириленка щодо уточнення правил відбору учасників на пісенний конкурс “Євробачення” в аспекті їх концертно-гастрольної діяльності в Росії і факту невизнання територіальної цілісності України.

Однак увечері 27 лютого Національна громадська телерадіокомпанія України випустила офіційну заяву, в якій повідомила, що відмовляється від участі в Міжнародному пісенному конкурсі “Євробачення-2019”.

ANNA MARIA та “чий Крим?”

Фіналістки Національного відбору “Євробачення-2019” сестри-близнючки Анна та Марія Опанасюк (дует ANNA MARIA) не змогли відповісти, чий Крим.

Дівчата в ефірі програми “PRIME: Скріпiн” на телеканалі ATR відмовилися безпосередньо відповідати на питання “Чий Крим?”, Сказавши, що “Крим – наш, наша батьківщина”.

“Насправді Крим залишився Кримом. Те ж саме море, ті ж самі гори, те ж саме повітря …. Мені здається, Україна втратила Крим”, – відповіли співачки, але не уточнили, як це сталося.

“Україна втратила Крим … Ми коли їдемо в Крим, то проїжджаємо два кордони. Цим все сказано”, – заявила одна з сестер.

Вони також відмовилися відповісти на питання, чи відбулася окупація Криму, який є частиною України.

“На це питання ми просто не будемо відповідати, оскільки ми не є політиками, ми не є членами секретаріату Президента, щоб відповідати вам на такі складні політичні питання”, – сказали співачки.

Відмовилися розповідати сестри і про батьків, які проживають в окупованому Криму.

З’ясувалося, що мама Анни і Марії Опанасюк – Лариса Миколаївна Опанасюк – працює в окупаційному відомстві “заступником голови Ради міністрів Республіки Крим” і була нагороджена медаллю Міноборони РФ “За повернення Криму”. А батько дівчат – працював в окупованому Криму суддею і пішов у відставку тільки два роки тому.

Данилко та мати в прямому ефірі

Суддя Національного відбору на “Євробачення-2018” Андрій Данилко обматюкав одного з глядачів після того, як звинуватив співачку TAYANNA (Тетяну Решетняк) у виконанні пісні під фонограму.

“Таня, ви зрозумійте, нічого зайвого, я ж на вашому боці, нехай у вас все вийде. Мені 58 млн людей зателефонували і сказали, що співачка TAYANNA співала в минулий раз під фонограму. Я взагалі такого не міг подумати … От скажіть: чому такі чутки пішли? .. Я сьогодні дуже уважно слухав. Перша частина, може бути, це було наживо. А потім, у мене таке враження, пішла платівка”, – заявив Данилко.

У свою чергу, співачка спростувала ці чутки, заявивши, що співає вживу.

“Я співаю вже 15 років і кожен день займаюсь. І це важка праця”, – зазначила TAYANNA.

За дівчину заступилася і Джамала, яка входить до складу журі. Після цього Данилко запропонував включити “мінусову фонограму”, під яку співала TAYANNA. Там дійсно була лише музика, без запису голосу співачки. При цьому TAYANNA підспівувала наживо.

На адресу Данилко в залі почали кричати “Ганьба!”. У ситуацію втрутився чоловік, якого ведучий шоу Сергій Притула назвав “менеджером TAYANNA”.

Чоловік підійшов ближче до журі і почав викрикувати: “Ганьба! Як вам не соромно, Андрій?”

У відповідь на це артист обматюкав його:

“А це ще хто тут стоїть? Іди в п..зду!” “Недоумка приберіть. Випийте таблетку! Хто ви такий? Охорона, виведіть його до однієї матері!”- додав Данилко.