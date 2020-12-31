Мін'юст США подав новий позов про конфіскацію майна проти українського олігарха Ігоря Коломойського і його ділового партнера Геннадія Боголюбова.

Про це поінформувало агентство Reuters. Про деталі повідомляється на офіційному сайті Міністерства юстиції США.

Коломойського і Боголюбова звинуватили у використанні незаконно привласнених коштів “ПриватБанку” для купівлі комерційної нерухомості в Клівленді, штат Огайо.

Відповідний позов про конфіскацію майна було подано до Окружного суду США Південного округу штату Флорида в середу, 30 грудня.

У позові йдеться, що комерційна нерухомість у Клівленді була придбана з використанням коштів, незаконно привласнених з українського “ПриватБанку”, і підлягає конфіскації на підставі порушення федерального законодавства про боротьбу з відмиванням грошей.

У серпні 2020 року подібні звинувачення були висунуті Коломойському і Боголюбову щодо комерційної нерухомості в Кентуккі і Техасі. Тоді Мін’юст США також подав два цивільні позови з вимогою конфіскації нерухомості в Луїсвіллі (штат Кентуккі) і Далласі (штат Техас), яка була придбана за кошти, незаконно отримані з “ПриватБанку”.

Згідно з повідомленням Мін’юсту США, в трьох позовах йдеться, що “Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, які володіли “ПриватБанком”, одним із найбільших банків України, привласнили мільярди доларів”.

Відзначається, що в період з 2008 по 2016 роки вони “отримали шахрайські позики і кредитні лінії”, частину доходів від яких вони відмивали через рахунки підставних компаній, зокрема, через кіпрський офіс “ПриватБанку”, перш ніж переводити гроші до Сполучених Штатів.

Згідно з даними американського слідства, в США двоє ділових партнерів Коломойського і Боголюбова – Мордехай Корф і Уріель Лабер – допомагали в придбанні нерухомості і керували виведеними активами олігархів через мережу компаній, які часто мають певну версію назви “Optima” (йдеться про групу компаній в складі Optima Management Group, перше слово в назві яких часто буває “Optima”).

Вони придбали нерухомість і підприємства по всій країні на сотні мільйонів доларів, в тому числі об’єкти, на конфіскації яких наполягає Мін’юст США: офісна будівля в Клівленді, відома як 55 Public Square; офісна будівля в Луїсвіллі, відома як PNC Plaza; офісна будівля в Далласі, що раніше була штаб-квартирою компанії CompuCom.

Загальна вартість будівель перевищує 60 мільйонів доларів.

У Мін’юсті наголосили, що “всі три об’єкта нерухомості підлягають конфіскації в зв’язку з порушенням федерального законодавства про відмивання грошей”.

Як повідомляє Reuters, адвокат Коломойського поки не дав коментарів за новим позовом. Зв’язатися з представниками Боголюбова для отримання коментарів журналістам також не вдалося.