Про це поінформувало агентство Reuters. Про деталі повідомляється на офіційному сайті Міністерства юстиції США.
Коломойського і Боголюбова звинуватили у використанні незаконно привласнених коштів “ПриватБанку” для купівлі комерційної нерухомості в Клівленді, штат Огайо.
Відповідний позов про конфіскацію майна було подано до Окружного суду США Південного округу штату Флорида в середу, 30 грудня.
У позові йдеться, що комерційна нерухомість у Клівленді була придбана з використанням коштів, незаконно привласнених з українського “ПриватБанку”, і підлягає конфіскації на підставі порушення федерального законодавства про боротьбу з відмиванням грошей.
У серпні 2020 року подібні звинувачення були висунуті Коломойському і Боголюбову щодо комерційної нерухомості в Кентуккі і Техасі. Тоді Мін’юст США також подав два цивільні позови з вимогою конфіскації нерухомості в Луїсвіллі (штат Кентуккі) і Далласі (штат Техас), яка була придбана за кошти, незаконно отримані з “ПриватБанку”.
Згідно з повідомленням Мін’юсту США, в трьох позовах йдеться, що “Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, які володіли “ПриватБанком”, одним із найбільших банків України, привласнили мільярди доларів”.
Відзначається, що в період з 2008 по 2016 роки вони “отримали шахрайські позики і кредитні лінії”, частину доходів від яких вони відмивали через рахунки підставних компаній, зокрема, через кіпрський офіс “ПриватБанку”, перш ніж переводити гроші до Сполучених Штатів.
Згідно з даними американського слідства, в США двоє ділових партнерів Коломойського і Боголюбова – Мордехай Корф і Уріель Лабер – допомагали в придбанні нерухомості і керували виведеними активами олігархів через мережу компаній, які часто мають певну версію назви “Optima” (йдеться про групу компаній в складі Optima Management Group, перше слово в назві яких часто буває “Optima”).
Вони придбали нерухомість і підприємства по всій країні на сотні мільйонів доларів, в тому числі об’єкти, на конфіскації яких наполягає Мін’юст США: офісна будівля в Клівленді, відома як 55 Public Square; офісна будівля в Луїсвіллі, відома як PNC Plaza; офісна будівля в Далласі, що раніше була штаб-квартирою компанії CompuCom.
Загальна вартість будівель перевищує 60 мільйонів доларів.
У Мін’юсті наголосили, що “всі три об’єкта нерухомості підлягають конфіскації в зв’язку з порушенням федерального законодавства про відмивання грошей”.
Як повідомляє Reuters, адвокат Коломойського поки не дав коментарів за новим позовом. Зв’язатися з представниками Боголюбова для отримання коментарів журналістам також не вдалося.
- У серпні цього року агенти Федерального бюро розслідувань США провели обшуки в офісах компанії, пов’язаної з українським олігархом Ігорем Коломойським. Йдеться про обшуки в офісах компанії Optima Management Group в хмарочосі One Cleveland Center на східній 9-й вулиці в Клівленді.
- Згодом американська газета The Washington Post повідомила, що Ігорю Коломойському, “одному із найбагатших людей України, що має зв’язки з президентом Володимиром Зеленським”, Мін’юстом США пред’явлено звинувачення у розкраданні мільярдів “ПриватБанку” та відмиванні цих грошей. Сам Ігор Коломойський заперечив усі звинувачення.
- Інвестиційний банкір Сергій Фурса в коментарі #Буквам розповів, що в зв’язку зі звинуваченнями Ігор Коломойський може втратити майно в США. Крім того, Коломойського можуть заарештувати, як тільки він виїде за межі України.