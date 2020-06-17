Гроші за пробне ЗНО повертатимуть через «ПриватБанк», – Кабмін

Кабінет міністрів сьогодні на засіданні затвердив порядок повернення коштів за пробне Зовнішнє незалежне оцінювання.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

“Проєктом постанови пропонується затвердити порядок використання коштів для повернення коштів сплачених за надання послуги проведення пробного Зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році”, – сказала тимчасово виконуюча обов’язки міністра освіти і науки України Любомира Мандзій.

Вона уточнила, що виплата коштів учасникам пробного ЗНО буде здійснюватися через відділення “ПриватБанку”.

“Учасники отримають повідомлення від банку про зарахування коштів тим, у кого є картка або ж про те, що картка з коштами чекає їх у найближчому відділенні “ПриватБанку”, – додала вона.

У пресслужбі Уряду уточнили, що Український центр оцінювання якості освіти до 30 червня сформує базу даних із даними кожного учасника та суми, яку він сплатив за пробне ЗНО, та передасть її “ПриватБанку”.

Після цього бюджетні 52 млн гривень невідкладно будуть перераховані до банку для розрахунків з громадянами, що сплатили за пробне ЗНО.

Для отримання коштів учасникам, які були зареєстровані на пробне ЗНО, достатньо буде звернутись до найближчого відділення “ПриватБанку” та пред’явити унікальний номер учасника пробного зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році.