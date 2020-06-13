У найближчі кілька годин і до кінця доби 13 червня, а також протягом неділі, 14 червня, в Києві та Київській області очікується гроза і шквальний вітер 15-20 м/с.

Про це поінформували в пресцентрі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

“За інформацією Укргідрометцентру у найближчі дві години з утриманням до кінця доби у Києві та Київській області 13 червня та протягом доби 14 червня гроза та шквали 15-20 м/с”, – йдеться в повідомленні.

У зв’язку з погіршенням погодних умов у Київській міській держадміністрації дали низку рекомендацій жителям столиці.

Так при сильному вітрові потрібно:

• щільно зачинити всі вікна будинків, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

• якщо ви опинилися на вулиці, то слід триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

• слід сховатися в найближчому будинку або природному укритті;

• уникати перебування поблизу великих дерев, передусім тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Під час грози слід:

• вимкнути електроприлади, відімкнути телевізор від антени;

• зачинити всі вікна, не підходити до вікон, не братися за металеві вхідні двері;

• на природі слід спуститися в низину, відійти від поодиноких дерев (стовпів, веж), відійти якомога далі від водойм, на відкритій місцевості сховатися в ямку (рів); а групі людей слід розташуватися поодинці, зняти з себе металеві предмети та покласти окремо від себе; якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися (підкласти під себе);

• в лісі слід сховатися під невисокими деревами або в кущах.

Під час грози не можна: ховатися під дуже високими деревами, сидіти на галявинах, ховатися під скелями, купатися, йти на відкритій місцевості в мокрому одязі або щільною групою.

Управління з питань цивільного захисту КМДА рекомендує при падінні дерев або гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.