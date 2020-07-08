Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

“8 липня вночі в Україні, крім західних областей, вдень на Лівобережжі грози, місцями пориви вітру і шквали 15-20 м/с, в окремих районах град (І рівень небезпечності, жовтий). 8 липня вночі по Києву та Київській області грози, пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)”, – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що вночі 9 липня у східних і Дніпропетровській областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Синоптик Наталка Діденко прогнозує, що “свіже повітря, яке прорвалося в Україну, погостює й завтра, 9-го липня”.

За її словами, температура повітря впродовж дня очікується в західних, у більшості центральних та північних областях +20+26 градусів, у південній частині, в східних областях, у Дніпрі та районах +26+29 градусів.

Синоптик зазначила, що невеликі дощі у четвер можливі на Заході та Півночі України, а також на Вінниччині, місцями грози. Водночас на Півдні, Сході та в більшості центральних областей буде суха сонячна погода.

“У Києві завтра періодичні хмарки, періодично сонечко, локально невеликий дощ, температура повітря – дихати-не надихатися, протягом дня +23, +24 градуси. До вихідних знову стовпчики термометрів, як нерозумні кошенята, вирвуться і поженуть вгору, до +28+31 градуса, проте кішка-атмосфера швидко притисне їх лапою, і тому з наступного тижня, скоріше з вівторка, температура повітря повернеться у комфортні межі”, – розповіла Діденко.