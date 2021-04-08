Група народних депутатів внесла подання до Конституційного суду України щодо конституційності указів президента Володимира Зеленського про відсторонення та звільнення голови КСУ Олександра Тупицького.

Про це повідомила представниця Верховної Ради у КСУ Ольга Совгиря у своєму Telegram-каналі.

“До Конституційного суду надійшло конституційне подання групи народних депутатів, в якому оскаржено конституційність указів президента України про відсторонення з посади Олександра Тупицького та про звільнення з посади Олександра Тупицького і Олександра Касмініна”, – зазначила вона.

Згідно із даними на сайті КСУ, відповідне подання від 8 квітня “розподілено судді-доповідачу”.

Ініціаторами подання є 49 нардепів від “Батьківщини” та “Європейської Солідарності”.

Депутати просять визнати неконституційними три укази Володимира Зеленського: №607/2020 від 29 грудня та №79/2021 від 26 лютого про відсторонення Тупицького від посади судді, а також указ №124/2021 від 27 березня (про скасування рішень експрезидента Віктора Януковича, якими у 2013 році Олександра Тупицького та Олександра Касмініна було призначено суддями КСУ).

“Попри те, що Конституційному суду України не завжди вистачало незалежності, суд подекуди здавався інструментом у боротьбі українських політиків за владу, а його окремі рішення викликали обґрунтовані сумніви у їх законності та піддавалися критиці з боку представників Венеційської комісії, обраний президентом України спосіб вирішення політико-правової кризи, яка виникла останнім часом, спотворює самі основи правового регулювання суспільних відносин, притаманних демократичній державі, – конституційні принципи поділу державної влади на законодавчу, виконавчу і судову та верховенства права“, – йдеться в поданні.

Нардепи нагадують, що єдиний можливий механізм припинення повноважень судді КСУ прописаний у Конституції, а інші “публічно-владні рішення призводять до порушення суддівських гарантій” та “не сприяють розбудові демократичної правової держави”.

На думку депутатів, рішення Зеленського про звільнення суддів КСУ “у неконституційний спосіб” створює “небезпечний прецедент”, і у майбутньому будь-яких осіб, призначених попередніми президентами, можна буде “відсторонити” чи “звільнити” таким же чином.

“Відтак укази №607/2020, №79/2021, № 24/2021 є не лише антиконституційними, а й юридично-шкідливими для подальшого існування правової системи України, перетворюючи державний устрій в неправовий і недемократичний”, – наголошується в поданні.

Що відомо про відсторонення та звільнення Тупицького

Після гучного рішення Конституційного суду у жовтні минулого року щодо обмеження повноважень НАЗК та скасування кримінальної відповідальності за неправдиве декларування, Володимир Зеленський неодноразово виступав за перезавантаження суду.

Спочатку Зеленський вніс до Парламенту законопроєкт, яким не лише поверталося попереднє антикорупційне законодавство, але й передбачався розпуск КСУ.

У відповідь на це голова КСУ Олександр Тупицький заявив, що законопроєкт Зеленського “має ознаки конституційного перевороту”. Від ухвалення законопроєкту застерегли Венеційська комісія та GRECO.

На початку грудня Зеленський попросив депутатів не розглядати його законопроєкт стосовно перезавантаження КСУ. Однак він зазначав, що перезавантаження суду є необхідним, і має розпочатися саме з відставки Тупицького.

24 грудня Тупицький отримав повістку про виклик до Офісу генпрокурора для вручення підозри. Він є підозрюваним у підкупі свідка, а також у свідомо неправдивих показаннях свідка.

29 грудня президент підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького від посади судді Конституційного Суду строком на два місяці за клопотанням Офісу генпрокурора.

КСУ не визнав відсторонення Тупицького указом Зеленського і заявив, що президент порушив 8 статей Конституції. КСУ назвав указ “юридично нікчемним” і таким, що “не може підлягати виконанню”. Натомість в Офісі президента заявили, що нікчемною є заява КСУ.

5 січня Конституційний суд розглянув указ та закликав президента дотримуватися вимог Конституції.

Попри це 26 лютого президент Зеленський ще на місяць продовжив термін відсторонення Тупицького.

27 березня Володимир Зеленський скасував указ від 2013 року про призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду України. Глава держави заявив, що Тупицький “може відправлятися на заслужений відпочинок”.