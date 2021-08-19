Відповідний законопроєкт № 5852 було подано 17 серпня.

Нардепи пропонують доповнити перелік предметів закупівель, на які не поширюється дія Закону “Про публічні закупівлі”, на “юридичні послуги, закупівля яких здійснюється Національним банком України для представництва його інтересів в органах влади іноземних держав, а також ті, які пов’язані із захистом його прав та інтересів під час врегулювання спорів, розгляду в закордонних юрисдикційних органах справ, учасником яких є Національний банк України”.

У пояснювальній записці, підписаній Гетманцевим та іншими ініціаторами законопроєкту, зазначено, що наявна процедура закупівель юрпослуг НБУ є тривалою і створює перешкоди.

За словами депутатів, це призводить до того, що Національний банк не може вчасно здійснити закупівлю відповідних юридичних послуг, що позначається на якості захисту його інтересів за кордоном.

“Реалізація законопроєкту сприятиме покращенню умов для належного виконання Національним банком своїх законодавчо визначених повноважень та дозволить оперативно здійснювати закупівлю юридичних послуг для представництва його інтересів у закордонних юрисдикційних органах”, — запевняють автори законопроєкту.

Ініціаторами законопроєкту крім Гетманцева виступили: Іванчук Андрій (група “Довіра”), Железняк Ярослав (фракція “Голосу”), Петруняк Євген, Колісник Анна, Рєпіна Елла, Аллахвердієва Ірина, Ковальчук Олександр, Мотовиловець Андрій (фракція “Слуги народу”).