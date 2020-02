#Букви розповідають, що про нього відомо.

Go-A – гурт, який у своїй творчості поєднує український вокал, сучасні танцювальні біти, африканські барабани і гітарний драйв.

У перекладі з англійської “go” означає “йти”, а літера “А” представляє давньогрецьку “Альфа”. Відтак, назву гурту можна трактувати як повернення до витоків.

До складу колективу входять: Тарас Шевченко (мультиінструменталіст), Катерина Павленко (вокал), Іван Григоряк (гітара), Ігор Діденчук (сопілка).

Попри те, що гурт вважається київським, в його складі музиканти з різних куточків України. Так, фронтвумен Катерина Павленко родом із Ніжина, Тарас Шевченко – киянин, Ігор Діденчук – уродженець Луцька, а Іван Григоряк – з Буковини.

Гурт був створений у 2012 році (його заснував Шевченко). Тоді перша пісня “Коляда”, представлена в соцмережах, прозвучала під час репортажу на одному з телевізійних каналів.

Справжню популярність гурт отримав після виходу синглу “Веснянка” в 2016 році, який здобув перемогу на конкурсі The Best Track in Ukraine. Пісня потрапила в ротацію “Kiss FM”, де шість тижнів поспіль трималася на першому рядку в хіт-параді “10 Dance”. В результаті гурт було номіновано титулом “Kiss FM Відкриття року”.

У листопаді 2016 року Go-A представили свій дебютний альбом “#Ідиназвук”. А на початку 2017-го гурт записав різдвяний сингл “Щедрий вечір” у співпраці зі співачкою Katya Chilly.

Навесні 2019 року музика Go-A потрапила в першу десятку іTunes Dance chart в Словаччині.

Гурт брав участь у низці музичних фестивалів (“Джаз Коктебель”, “Країна мрій”, “Гогольфест” та інших), а також багато разів представляв українську музику в Ізраїлі, Польщі, Білорусі.

За матеріалами: “Вікіпедії”, СТБ, Еurovision.ua.