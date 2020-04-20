Лідер хмельницької рок-групи "Чумацький Шлях" Сергій Строян став новим вокалістом гурту "Тартак". Він був представлений шанувальникам під час онлайн-концерту групи.

Відповідний ролик опубліковано на Youtube-каналі “Тартак“.

Учасники гурту зазначили, що хотіли познайомити фанатів з новим вокалістом на сольному концерті в кінці березня, але він був скасований у зв’язку з карантином.

“Представити нового вокаліста гурту ми планували 29 березня, на сольному концерті в Києві. На жаль, у зв’язку з запровадженням карантину, концерт відмінився і ми почали думати, як влаштувати знайомство онлайн”, — розповіли музиканти.

Рішення проблеми було знайдено — учасники колективу представили Строяна фанатам під час невеликого онлайн-виступу.

Вони запевнили, що ролик знімали, “дотримуючись суворих правил самоізоляції”, та пообіцяли “багато музичних сюрпризів” в майбутньому.

ДОВІДКА. “Тартак” — українська репкор-група, що існує з 1996 року. Її автори — Олександр Положинський та Василь Зінкевич-молодший. За кілька років до них приєдналися клавішник Андрій Благун і гітарист Андрій Самойло. Пізніше Зінкевич і Самойло залишили гурт. Станом на 2020 рік учасниками гурту є Положинський, Благун, Ярослав Вільчик, Дмитро Чуєв та Антон Єгоров. За час свого існування “Тартак” видав 10 студійних альбомів та зняв майже 50 відеокліпів.