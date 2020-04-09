Про це повідомили в посольстві України в США.
Диппредставництво домовилося з авіакосмічною компанією “Нортроп Грумман” про те, щоб вона допомогла повернути в Україну громадян, які не змогли дістатися дому через карантинні обмеження.
“Нортроп Грумман” вже кілька років співпрацює з українським космічним бюро. У квітні компанія планувала спорядити свій чартерний літак в Україну, щоб забрати групу українських конструкторів, які допомагають в рамках проєкту зі створення ракети-носія “Антарес”, що застосовується для постачання вантажу на Міжнародну космічну станцію.
Чартерний рейс компанії сьогодні вилетів з Вашингтонського міжнародного аеропорту Даллес. На борту — 15 громадян України.
“Спеціальний літак мав обмежену кількість місць і забрав лише тих громадян, які вирушили на програму до Посольства України у США та вимагали невідкладної медичної, фінансової або побутової допомоги”, — зазначили в диппредставництві.
- Раніше Кабмін прийняв рішення зобов’язати всіх українців, які повернулися з-за кордону, пройти двотижневу обсервацію.
- 1 квітня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що МВС більше не дасть згоди на жоден авіаційний чартер.