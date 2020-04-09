Сьогодні з США чартерним літаком американської авіакосмічної компанії було евакуйовано до України групу громадян, які "застрягли" через карантин.

Про це повідомили в посольстві України в США.

Диппредставництво домовилося з авіакосмічною компанією “Нортроп Грумман” про те, щоб вона допомогла повернути в Україну громадян, які не змогли дістатися дому через карантинні обмеження.

“Нортроп Грумман” вже кілька років співпрацює з українським космічним бюро. У квітні компанія планувала спорядити свій чартерний літак в Україну, щоб забрати групу українських конструкторів, які допомагають в рамках проєкту зі створення ракети-носія “Антарес”, що застосовується для постачання вантажу на Міжнародну космічну станцію.

Чартерний рейс компанії сьогодні вилетів з Вашингтонського міжнародного аеропорту Даллес. На борту — 15 громадян України.

“Спеціальний літак мав обмежену кількість місць і забрав лише тих громадян, які вирушили на програму до Посольства України у США та вимагали невідкладної медичної, фінансової або побутової допомоги”, — зазначили в диппредставництві.