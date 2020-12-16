Про це повідомили у пресслужбі АМКУ.

Комітет дослідив дії групи (у складі АТ “ДТЕК Західенерго” та ТОВ “Д.Трейдинг”) у торговій зоні “Острів Бурштинської ТЕС” у липні-жовтні 2019 року.

Точка, про яку йдеться, розташована на Заході України в межах Івано-Франківської, Львівської та Закарпатської областей. Ця територія об’єднана з європейськими енергосистемами, але від’єднана від іншої частини України. Близько 90% електроенергії на цьому “острові” виробляє “ДТЕК Західенерго”.

Комітет встановив, що “ДТЕК Західенерго” з 29 липня 2019 року зменшувало в заявках на продаж електричної енергії у сегменті “ринок на добу наперед” (РДН) обсяги запропонованої електричної енергії в години мінімального навантаження.

“Це призвело до зростання обсягів продажу “ДТЕК Західенерго” електричної енергії у сегменті “балансуючий ринок” за вищими цінами”, — повідомили в АМКУ.

В години максимального навантаження “ДТЕК Західенерго” в заявках на продаж електричної енергії на РДН встановлювало завищені та економічно необґрунтовані ціни. Такі дії було неможливо вчинити без збереження значних часток “ДТЕК Західенерго” за сприяння іншої компанії групи — “Д.Трейдинг”.

“Компанія впродовж липня – жовтня 2019 року викуповувала більшу частину пропускної спроможності, що призвело до зниження частки імпортованої електроенергії та, відповідно, збільшення частки АТ “ДТЕК Західенерго” на території “Острів Бурштинської ТЕС”. Вигоду від цих дій отримало і саме ТОВ “Д.Трейдінг”, — зазначили в АМКУ.

Внаслідок цих дій постраждали ті, хто живе та працює на території енергоострова. Бізнес отримував вищі тарифи та втрачав конкурентоздатність. Громадяни були захищені від здорожчання електрики, але все одно відчули його, коли воно відбилося на вартості товарів, виготовлених у цих регіонах.

АМКУ визначив ці дії як зловживання монопольним (домінуючим) становищем та наклав штрафи на “ДТЕК Західенерго” (понад 176 млн грн) та на ТОВ “Д.Трейдинг” (понад 99,2 млн грн).

Як відомо, засновником ДТЕК є компанія System Capital Management, 100% акцій якої належать олігархові Рінату Ахметову.