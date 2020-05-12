Засновник Telegram Павло Дуров оголосив про припинення роботи над блокчейн-платформою Telegram Open Network (TON), в яку інвестори вклали $1,7 млрд.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Дуров заявив, що будь-який проєкт, заснований на розробках TON або що використовує цю назву, не матиме відношення до Telegram.

“Я пишу цей пост, щоб офіційно оголосити, що активну участь Telegram в TON закінчилося. Ви можете побачити — чи вже бачили — сайти, які використовують моє ім’я, бренд Telegram або абревіатуру TON для просування своїх проєктів. Не довіряйте їм свої гроші або дані” – написав Дуров.

Він пояснив закриття проєкту TON рішенням американської влади, яка заборонили громадянам США інвестувати в проєкт.

Крім того, всередині блокчейн-платформи мала використовуватися криптовалюта Gram, а рішення суду визнати її цінним папером забороняло компанії продавати її жителям США. Під час кожної угоди Telegram б довелося підтверджувати, що покупець токенів проживає не в США.