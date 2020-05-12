Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.
Дуров заявив, що будь-який проєкт, заснований на розробках TON або що використовує цю назву, не матиме відношення до Telegram.
“Я пишу цей пост, щоб офіційно оголосити, що активну участь Telegram в TON закінчилося. Ви можете побачити — чи вже бачили — сайти, які використовують моє ім’я, бренд Telegram або абревіатуру TON для просування своїх проєктів. Не довіряйте їм свої гроші або дані” – написав Дуров.
Він пояснив закриття проєкту TON рішенням американської влади, яка заборонили громадянам США інвестувати в проєкт.
Крім того, всередині блокчейн-платформи мала використовуватися криптовалюта Gram, а рішення суду визнати її цінним папером забороняло компанії продавати її жителям США. Під час кожної угоди Telegram б довелося підтверджувати, що покупець токенів проживає не в США.
- Раніше видання Bloomberg повідомляло, що творцям Telegram вдалося залучити 850 мільйонів доларів США від 81 інвестора для “розробки і підтримки блокчейна TON для месенджера Telegram”. Крім того, Telegram Group Inc. потроїла ціну в наступному раунді розміщення.