Про це заявив прем’єр-міністр Грузії Георгій Гахарія.

“Сьогодні Грузія повністю готова до членства, і наші партнери це бачать і цінують. Звичайно, це процес, і, звичайно, ми досягнемо цієї мети. Ми всі повинні розуміти, що евротлантіческая інтеграція і мирний розвиток Грузії є необхідними умовами для відновлення територіальної цілісності країни “, – сказав Гахарія.

Сьогодні в Тбілісі пройшли заходи, присвячені пам’яті загиблих в п’ятиденної війни в серпні 2008 року. Гахарія зазначив, то в результаті окупації РФ Абхазії і Південної Осетії Грузія втратила 20% своєї території.

Згідно з грузинським законодавством, Абхазія і Південна Осетія – окуповані РФ території. Регіони проголосили незалежність від Тбілісі на початку 90-х років. У 2000-х роках незалежність Абхазії і Південної Осетії визнали чотири країни: Росія, Нікарагуа, Венесуела і Науру.