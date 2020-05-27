Про це заявив міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані, повідомляє грузинське видання “Грузія Online”.
За словами міністра, посол Грузії в Україні був відкликаний для того, щоб обговорити з ним деякі проблеми, пов’язані з призначенням Міхеїла Саакашвілі.
При цьому грузинська сторона не планує відкликати посла на постійній основі.
“У нас багато схожих проблем, таких як окупація територій нашої країни, європейська та євроатлантична інтеграція, спільні позиції в рамках ГУАМ — це переглядатися не буде”, – сказав глава грузинського МЗС.
За словами міністра, повернення посла Грузії в Україні не затягнеться в часі.
Раніше стало відомо, що Грузія відкликала свого надзвичайного і повноважного посла в Україні Теймураза Шарашенідзе для консультацій через призначення Міхеїла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ України.
- 7 травня Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі на посаду глави Виконавчого комітету реформ. Також цим указом президент призначив Олександра Ольшанського заступником Міхеїла Саакашвілі.
- Олександр Ольшанський, якого призначено заступником голови Виконавчого комітету реформ Міхеїла Саакашвілі, розповів про програму діяльності органу.