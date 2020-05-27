У Грузії не планують переглядати стратегічне партнерство з Україною через призначення на посаду Міхеїла Саакашвілі.

Про це заявив міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані, повідомляє грузинське видання “Грузія Online”.

За словами міністра, посол Грузії в Україні був відкликаний для того, щоб обговорити з ним деякі проблеми, пов’язані з призначенням Міхеїла Саакашвілі.

При цьому грузинська сторона не планує відкликати посла на постійній основі.

“У нас багато схожих проблем, таких як окупація територій нашої країни, європейська та євроатлантична інтеграція, спільні позиції в рамках ГУАМ — це переглядатися не буде”, – сказав глава грузинського МЗС.

За словами міністра, повернення посла Грузії в Україні не затягнеться в часі.

Раніше стало відомо, що Грузія відкликала свого надзвичайного і повноважного посла в Україні Теймураза Шарашенідзе для консультацій через призначення Міхеїла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ України.