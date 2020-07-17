Грузія відкриє свої кордони для іноземців, які працюють віддалено за умови в'їзду на півроку і дотриманні 14-денного карантину.

Про це повідомляє Georgia Today.

Відповідне рішення прийняла Координаційна рада уряду. Проект було ініційовано прем’єр-міністром і розроблено Міністерством економіки і Національною адміністрацією туризму.

Міністр економіки Грузії Натія Турнаво заявила, що такий проект дозволить підтримати місцевий бізнес.

Перед тим як їхати в Грузію за такою програмою, іноземцям потрібно буде пройти анкетування на спеціальній платформі.

При заповненні форми заявник повинен надати особисті дані, інформацію про роботодавця, попередню угоду про 14-денний карантин.

“Ситуація з коронавірусом в країні визнана благополучною. Тому для іноземців це може бути шансом на зміну обстановки”, – сказала Турнаво.

Раніше влада Грузії планувала відкрити кордони для іноземних туристів 1 червня, але через погіршення епідеміологічної ситуації рішення довелося відкласти.