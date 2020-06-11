Грузія відправить лікарів до Вірменії для допомоги в боротьбі з коронавірусом і безкоштовно надасть сусідній країні 10 тисяч тестів.

Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.

У Вірменії зареєстровано 14 669 коронавірусних інфекцій та 245 смертей за станом на четвер, що робить країну найбільше постраждалою від епідемії в регіоні Південного Кавказу.

У той же час, в Грузії повідомили про 831 випадку і 13 смертях.

Прем’єр-міністр Грузії Георгій Гахар сказав, що запит був зроблений його вірменським колегою Ніколою Пашіняном.

“Медичний персонал буде відправлений в якості першого етапу такої допомоги”, – заявив Гахар на засіданні уряду.