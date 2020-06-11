Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.
У Вірменії зареєстровано 14 669 коронавірусних інфекцій та 245 смертей за станом на четвер, що робить країну найбільше постраждалою від епідемії в регіоні Південного Кавказу.
У той же час, в Грузії повідомили про 831 випадку і 13 смертях.
Прем’єр-міністр Грузії Георгій Гахар сказав, що запит був зроблений його вірменським колегою Ніколою Пашіняном.
“Медичний персонал буде відправлений в якості першого етапу такої допомоги”, – заявив Гахар на засіданні уряду.
- Нагадаємо, влада Туреччини і Вірменії прийняли рішення тимчасово закрити кордон з Іраном через небезпеку поширення коронавіруса.